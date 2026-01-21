Debido a la cantidad de personas que se darán cinta para el Mundial 2026, se creó la Visa FIFA Pass 2026, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

La Visa FIFA Pass 2026 es un programa que busca agilizar la entrada de los aficionados a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Visa de Estados Unidos (Especial)

Pasos para solicitar la Visa FIFA Pass 2026

Si conseguiste boletos para el Mundial 2026; pero no tienes los documentos para entrar a Estados Unidos, aquí te diremos cómo solicitar la Visa FIFA Pass 2026.

Estos son los pasos para solicitar la Visa FIFA Pass 2026:

Iniciar sesión o crea una cuenta en FIFA.com

Completar el formulario de FIFA PASS

Haz el trámite regular de la Visa

Seleccionar el país desde donde realizarás la solicitud

Llenar el formulario DS-160

Pagar la tarifa

Agenda la cita para la entrevista en la embajada o consulado

Recuerda darle “SÍ” cuando te pregunten si tienes boletos para el Mundial 2026

El sistema revisará los datos y si son correctos, se te dará la entrevista prioritaria

Ahora solo tienes que presentarte el día y la hora acordados en la cita para finalizar el trámite.

Toma en cuenta que esto no asegura que se te dé la Visa, solo se te dará una cita prioritaria; si en la embajada lo consideran así, las autoridades te pueden negar el documento.

¿Cómo usar la Visa FIFA Pass 2026 en Estados Unidos?

Básicamente la Visa FIFA Pass 2026 es lo mismo que el documento tradicional de entrada a Estados Unidos, solo que aquí el organismo deportivo te ayuda a tramitarlo.

Una vez obtenida la Visa FIFA Pass 2026, lo único que tienes que hacer es realizar tu viaje a Estados Unidos con toda tu documentación para entrar sin problemas.

En la aduana revisarán tus documentos y si no encuentran irregularidades, podrás disfrutar de los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

No se dieron detalles del tiempo que será vigente la Visa FIFA Pass 2026, si será solo durante las semanas del torneo o se extenderá.

Recordemos que los distintos tipos de Visa tienen diferentes vigencias, la más corta es de un año y 10 años para las de vigencia extendida.