¿Problemas para México? El Mundial 2026 está cada vez más cerca y en Estados Unidos se han puesto estrictos en el tema del ingreso de los aficionados a los estadios; los organizadores han eliminado el Fan ID.

Estados Unidos eliminará el Fan ID para el Mundial 2026; en cambio, crearon el FIFA PASS, una innovadora herramienta que le permitirá a los aficionados agilizar su visa para ingresar al país.

Sin embargo, sólo tendrás un lugar preferente, pero esto no significa que den la VISA fácilmente, pues las personas que deseen ingresar a Estados Unidos para disfrutar de la Copa del Mundo deberán de cumplir con los trámites migratorios.

¿Qué es FIFA PASS, el sustituto del Fan ID que creó Estados Unidos para el Mundial 2026?

En un evento encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, presentaron el FIFA PASS, una herramienta que sustituye al FAN ID.

Esta herramienta será clave para los aficionados con boleto al Mundial 2026, pues tendrán la oportunidad de reservar una cita prioritaria para tramitar su visa.

“Estados Unidos abre sus puertas al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio FIFA PASS es una prueba de ello”, señaló Gianni Infantino.

“Estados Unidos se prepara para recibir a aficionados de todo el planeta en un nivel de afluencia nunca visto en una Copa Mundial, y trabajamos para que el futbol una al mundo cuando el torneo comience en Norteamérica el próximo mes de junio”, apuntó el mandamás del máximo organismo del futbol.

Tener un boleto para el Mundial 2026 no te garantiza ingresar a Estados Unidos

FIFA ha detallado que tener un boleto para el Mundial 2026 no te garantiza ingresar a Estados Unidos, para esto debes cumplir con los trámites de visado.

Si ya cuentas con boleto serás elegible para el sistema de citas prioritarias de la FIFA, por lo que si planeas viajar a Estados Unidos debes tener tu documentación lista para buscar la Visa que te permita ingresar al país.