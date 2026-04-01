La Embajada de Estados Unidos en México anunció la ampliación de la revisión de presencia digital para más categorías de visas de no inmigrante, medida que entró en vigor el 30 de marzo de 2026.

Esto implica que solicitantes del visado deberán mantener sus perfiles de redes sociales en modo público para permitir el análisis de identidad, historial y posibles riesgos.

Entre las visas que ahora estarán sujetas a este escrutinio se encuentran:

A-3

C-3 para trabajadores domésticos

G-5

H-3

K-1/K-2/K-3

R-1/R-2

S, T, U y otras

De acuerdo con la embajada, el objetivo es reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos y evaluar publicaciones relacionadas con violencia, discursos de odio o amenazas, como parte del proceso consular de elegibilidad.

Amplían la revisión digital a solicitantes de visa en Estados Unidos (@USEmbassyMEX / X )

Solicitantes de Visas deben tener públicos sus perfiles de redes sociales

La Embajada de Estados Unidos en México publicó un comunicado en donde reveló que, a partir del 30 de marzo del 2026, continuarán las revisiones digitales para solicitantes de visa.

Es por eso que las autoridades estadounidenses piden que las cuentas de redes sociales como Facebook, Instagram, X o TikTok estén en modo público para permitir el análisis de la información.

El gobierno estadounidense busca verificar identidad, historial y posibles riesgos como publicaciones relacionadas con violencia, discursos de odio o posibles amenazas a la seguridad nacional.

Por lo que este proceso de revisión digital forma parte de una evaluación más amplia para determinar si una persona es elegible para ingresar a Estados Unidos.

Cabe mencionar que esta medida forma parte de evaluaciones de seguridad nacional del Departamento de Estado, recordando que obtener una visa de Estados Unidos se considera un privilegio y no un derecho.

La medida de revisión digital aplica a solicitantes de distintas categorías de visas no inmigrantes, incluidas las de estudiantes, intercambio y otros perfiles laborales o familiares que ahora también serán revisados.