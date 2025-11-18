El Mundial 2026 se encuentra cada vez más cerca y la gran cantidad de los partidos se llevarán a cabo en Estados Unidos, sede principal del certamen, la cual recibirá a miles de aficionados en las diferentes ciudades donde se disputarán partidos; sin embargo, los habitantes de muchos países requerirán una visa para poder entrar a territorio norteamericano, por lo que Gianni Infantino y Donald Trump llegaron a un acuerdo que tendrá como resultado el FIFA Pass.

Y es que, a estas alturas, miles de aficionados ya tienen boletos para los juegos del Mundial 2026, pero no todos tienen visa para poder entrar a Estados Unidos. A sabiendas de eso, Gianni Infantino y Donald Trump acordaron implementar el Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA, o bien, FIFA Pass, con el cual quienes ya tengan entradas para la Copa del Mundo, pero no visa, podrán tramitar citas prioritarias para solicitar este documento.

Con esto, se espera que todos los fans que tengan todo en regla y aprueben satisfactoriamente las entrevistas de visado, puedan recibir en tiempo y forma este requisito que los Estados Unidos solicitan a los ciudadanos de la gran lista de países que requieren este documento para poder entrar a dicho país.

Presumen el FIFA Pass en Estados unidos

Luego de oficializar este acuerdo, en Estados Unidos presumieron el FIFA Pass. Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del futbol a nivel internacional fue el primero en pronunciarse al respecto y no dudó en señalar que el Mundial 2026 será el más grande de la historia y este servicio para los aficionados dará fe de ello.

“Estados Unidos da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA Pass es un ejemplo muy concreto de ello”, dijo Infantino.

Cabe destacar que, ya conocidos los países con boleto a la Copa del Mundo, así como las Selecciones que irán al repechaje, se contemplan seis millones de boletos disponibles a la venta, de los cuales un porcentaje mayúsculo serán para las sedes dentro de Estados Unidos.

🇺🇸⚽️ | Trump y el presidente de la FIFA anuncian el "FIFA PASS", que permitirá a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo solicitar visas estadounidenses por la vía rápida para asistir a "la Copa del Mundo más grande e inclusiva de la historia".

Gobierno de Estados Unidos destacó el FIFA Pass

En la misma línea de Gianni Infantino, funcionarios de Estados Unidos resaltaron el lanzamiento del FIFA Pass. Un ejemplo fue lo dicho por el Secretario de Estado de la nación, Marco Rubio, quien explicó como este sistema ofrecerá citas de visado prioritarias a los aficionados que cuenten con boletos para el Mundial.

“Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas de visado y demostrar que cumplen los requisitos. Se acerca el inicio del partido, así que ahora es el momento de postular. Nos sentimos honrados de acoger la Copa del Mundo más grande y segura de la historia”, expresó Rubio sobre el FIFA Pass.

De tal forma, Estados Unidos se alista para recibir a millones de aficionados de todo el mundo que querrán presenciar los partidos de una Copa del Mundo única debido a que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones, lo que implica un mayor porcentaje de hinchas que seguirán a sus Selecciones con respecto a Mundiales anteriores.