La Embajada de Estados Unidos en México abrió mil 500 citas prioritarias para trámite de visa para los mexicanos que ya tengan boletos para el Mundial 2026, mediante el programa FIFA Pass.

“Todas las personas al adquirir un boleto a través de la pagina de FIFA registrarán sus datos y posteriormente al entrar a nuestra plataforma para citas… se les guiará para tener una cita prioritaria” Miguel Gutiérrez. Embajada de Estados Unidos en México

Las citas prioritarias abrirán la posibilidad de acudir a hacer el trámite en un periodo menor a los 60 días de espera promedio, de acuerdo con Miguel Gutiérrez, líder de visas de no inmigrante de la Embajada de Estados Unidos en México, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

La idea es tener lista la visa mucho antes del 11 de junio, cuando se inaugura el Mundial 2026.

El requisito clave para obtener cita prioritaria para trámite de visa

El programa está abierto desde el 20 de enero y solo pueden aprovecharlo quienes ya tienen boleto para alguno de los 78 partidos que se van a jugar en Estados Unidos.

El funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México dijo que en caso de haber más demanda van a abrir más lugares para citas prioritarias.

La cita prioritaria también aplica para quienes van a renovar la visa o para quienes ya tienen un trámite en proceso con cita agendada y quieren adelantarla, siempre y cuando ya tengan boleto.

Cita prioritaria para trámite de visa no implica otorgamiento automático; se deben cumplir requisitos

El programa rumbo al Mundial 2026 consiste en otorgar una cita lo más pronto posible pronta pero los requisitos para ser elegible para recibir la visa seguirán siendo los convencionales.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos para viajeros temporales ya que la cita prioritaria no significa el otorgamiento automático de la visa.

La cita prioritaria no requiere de un pago extra más que el realizado por el trámite de visa.

El funcionario dijo que Estados Unidos se encuentra listo para dar la bienvenida a turistas.