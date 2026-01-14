El momento geopolítico que se vive en el mundo hoy en día hace que muchos ojos estén puestos en las decisiones que toma Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos y uno de los temas que recurrentemente resalta es el migratorio, más cuando vienen anuncios sobre restricciones de visas como el que acaba de suceder a meses del Mundial 2026.

Y es que este miércoles 14 de enero, se dio a conocer que, por orden de Trump, se suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, lo que de inmediato generó incertidumbre sobre si habría problemas para los aficionados que piensan viajar a Estados Unidos durante el Mundial 2026.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense. El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos””, dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott.

¿Los aficionados tendrán problemas para obtener su visa antes del Mundial?

La gran pregunta que muchos se han hecho es si con estas medidas, los aficionados tendrán problemas para obtener su visa antes del Mundial y la respuesta es no.

Los aficionados no tendrán problemas para obtener su visa antes del Mundial debido a que las restricciones aplican solamente para los que desean entrar a Estados Unidos como inmigrantes y en este caso, quienes desean ir a los partidos de la Copa del Mundo tienen la calificación de no inmigrantes.

La diferencia radica en que la visa de inmigrantes la buscan las personas que pretenden irse a trabajar a Estados Unidos, mientras que las de no inmigrante aplican para turistas y estudiantes.

Más de 500 millones de solicitudes para boletos del Mundial

Para poner en perspectiva la cantidad de personas que viajarán a Estados Unidos para el Mundial, se ha confirmado que FIFA recibió 500 millones de solicitudes en la tercera fase de venta de boletos para el certamen.

Esto quiere decir que hay miles de personas que viajarán a este país si se toma en cuenta que gran parte del Mundial se jugará en su territorio y aunque no todos los países requieren visa para sus ciudadanos, muchos sí, por lo que se esperan bastantes solicitudes por resolver en los próximos meses.