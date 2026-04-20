Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que la administración de Donald Trump impuso restricciones de visa a 75 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La medida forma parte de la política contra los llamados “cárteles narcoterroristas” y busca presionar a redes cercanas a la organización criminal.

Aunque no se revelaron nombres, se informó que entre los sancionados hay familiares, socios personales y comerciales.

El gobierno estadounidense recordó que el cártel de Sinaloa ya enfrenta sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059.

¿Quiénes son las 75 personas sancionadas por Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Estado, las restricciones de visa fueron aplicadas a personas señaladas por sus presuntos vínculos con la estructura financiera y operativa del grupo criminal. Entre ellos estarían:

Familiares

Socios personales

Socios comerciales

No se detalló cuántas personas corresponden a cada categoría ni sus nombres para esta medida contra el Cártel de Sinaloa.

Cártel de Sinaloa ya estaba sancionado por Estados Unidos

En tanto el gobierno estadounidense recordó que el Cártel de Sinaloa ya enfrenta sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059, instrumento legal dirigido a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito internacional de drogas.

Además, la organización también fue incluida dentro de la lista de grupos considerados terroristas por la administración Trump, una clasificación que ha endurecido las acciones financieras y migratorias en su contra.

Rubio asegura que las restricciones frenarán actividades ilícitas

Por su parte, Marco Rubio sostuvo que estas restricciones de visa no solo impedirán el ingreso de los sancionados a Estados Unidos, sino que también buscarán frenar la continuidad de sus operaciones ilegales.

La administración Trump acusa al Cártel de Sinaloa de traficar fentanilo y otras drogas sintéticas que, según Washington, representan una amenaza directa para las comunidades estadounidenses.