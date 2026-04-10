Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró las gestiones que hará el vicepresidente J.D. Vance para negociar con Irán en Pakistán, diciendo que se trata de “El reinicio más poderoso del mundo”.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump ha tratado de enviar mensajes sobre el control de Estados Unidos sobre la situación y las negociaciones ante Irán.

Desde su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump escribió el mensaje corto en el marco de la salida de J.D. Vance desde Washington hacia Islamabad, Pakistán.

El mensaje de Trump que coincide con el viaje de Vance a Islamabad por Irán (Truth Social )

Estados Unidos se muestra abierto a negociar, pero advierte que no permitirá juegos de Irán

Antes de partir, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, dijo que el gobierno de su país está dispuesto a negociar de buena fe con Irán pero si tratan de entrar en juego van a descubrir que no están tan abiertos a escucharlos.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces van a descubrir que el equipo de negociación no es tan receptivo”, dijo aún en Washington.

J.D Vance parte hacia Islamabad para negociaciones con Irán

J. D. Vance partió hacia Islamabad, Pakistán, donde se llevarán a cabo las negociaciones para un posible acuerdo de paz.

El vicepresidente dijo que tiene expectativas positivas para iniciar esta negociación entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, aunque distintas voces consideran que el actual alto al fuego es frágil.