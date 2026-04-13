Donald Trump aseguró que la Armada de Irán ha sido “completamente destruida” con la pérdida de 158 embarcaciones, según un mensaje publicado en su red social Truth Social.

“Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos advirtió que cualquier barco que se acerque al bloqueo marítimo impuesto por Washington será “eliminado inmediatamente”, utilizando los mismos métodos aplicados contra el narcotráfico en alta mar.

Aunque la Casa Blanca replicó la amenaza en X, hasta el momento no existe confirmación independiente de la supuesta destrucción ni respuesta oficial de Irán.

Trump afirma destrucción de 158 buques iraníes y lanza amenaza naval

A través de su red social Truth, Donald Trump afirmó que se destruyeron 158 buques iraníes; asimismo, lanzó una advertencia directa: cualquier embarcación que se acerque al bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos será “eliminada inmediatamente”.

El mandatario estadounidense subrayó que se utilizaría el mismo sistema empleado contra narcotraficantes en alta mar, el cual describió como “rápido y brutal”.

Donald Trump lanza advertencia a la armada Iraní (@realDonaldTrump​ / Truth Social)

Además, Trump aseguró que el 98.2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos por vía marítima han sido detenidas gracias a estas acciones.

Por su parte, la Casa Blanca replicó el mensaje de Donald Trump a través de su cuenta en X, reiterando la advertencia: cualquier barco que se acerque al bloqueo será eliminado de inmediato bajo los mismos métodos utilizados en operativos contra el narcotráfico.

Hasta el momento, no hay confirmación independiente sobre la supuesta destrucción de los buques iraníes ni respuesta oficial por parte del gobierno de Irán.