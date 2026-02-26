Scott Kenneth Homer es un empresario financiero y funcionario público estadounidense que actualmente se desempeña como secretario del Tesoro de los Estados Unidos, liderando la política económica de EUA. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida personal, continúa leyendo.

¿Quién es Scott Kenneth Homer Bessent?

Scott Kenneth Homer Bessent es un empresario, inversor y alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, conocido por su carrera de más de 40 años en gestión de inversiones globales y por su papel actual como 79.º Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, cargo que asumió el 28 de enero de 2025.

Como titular del Tesoro, es responsable de administrar las finanzas del gobierno, fomentar el crecimiento económico y proteger el sistema financiero, además de desempeñar un papel clave en temas de política económica internacional.

¿Qué edad tiene Scott Kenneth Homer Bessent?

Scott Kenneth Homer nació el 21 de agosto de 1962 en Conway, Carolina del Sur, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 63 años.

¿Scott Kenneth Homer Bessent tiene pareja?

Sí, desde el 2011, Scott Bessent, actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, está casado con John Freeman, exfiscal de la ciudad de Nueva York.

¿Qué signo zodiacal es Scott Kenneth Homer Bessent?

Al haber nacido el 21 de agosto, Scott Kenneth Homer es Leo.

¿Scott Kenneth Homer Bessent tiene hijos?

Sí, Scott Kenneth y John Freeman tienen dos hijos, nacidos por gestación subrogada.

¿Qué estudió Scott Kenneth Homer Bessent?

Scott Bessent tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y se graduó con un Bachelor of Arts (B.A.) en Yale University en 1984.

¿En qué ha trabajado Scott Kenneth Homer Bessent?

Scott Kenneth Homer tiene una carrera de más de 40 años, destacando cargos como: