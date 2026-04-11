En el marco de las conversaciones de paz mediadas por Pakistán en Islamabad, Irán presentó a Estados Unidos un plan de negociación con cuatro puntos clave.

Los cuatro puntos clave de Irán presentados a Estados Unidos, que según medios locales, no son negociables para Teherán en el acuerdo por el fin de la guerra en Medio Oriente.

Estos son los cuatro puntos clave de la negociación de Irán con Estados Unidos en Islamabad

La agencia iraní Tasnim y medios internacionales han citado, según informes, cuatro puntos clave presentados por Irán para la negociación con Estados Unidos en Islamabad.

Cuatro puntos clave presentados por Irán con condiciones no negociables para llegar al acuerdo formal del fin de la guerra con Estados Unidos.

Los cuatro puntos clave que presentó Irán en negociación con Estados Unidos en Islamabad serían:

Autoridad sobre el Estrecho de Ormuz: reconocimiento de la autoridad de Irán para regular el paso de la vía marítima Pago de reparaciones de guerra: “indemnización completa” de Estados Unidos Descongelación de todos los activos financieros iraníes bloqueados: desvinculación y retorno incondicional de los fondos iraníes bloqueados por Estados Unidos. Garantizar un alto el fuego regional integral: alto el fuego permanente en toda la región de Asia Occidental y la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos.

BREAKING: Iran has formally submitted its four "red lines" for peace talks with the US today, per Iranian state TV:



1. Authority over the Strait of Hormuz

2. Payment of war reparations

3. Unfreezing of all blocked Iranian financial assets

4. Securing a comprehensive regional… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 11, 2026

Negociaciones entre Irán y Estados Unidos podrían extenderse hasta el 12 de abril

Al parecer las negociaciones entre Irán y Estados Unidos podrían extenderse hasta mañana, luego de que este mismo 11 de abril de 2026 iniciaron para el fin de la guerra en Medio Oriente.

Pues corresponsales y medios informaron que en el avance de las negociaciones Irán y Estados Unidos han intercambiado escritos con sus puntos para el acuerdo en Islamabad.

Asimismo, según una persona cercana al equipo de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, es probable que se celebre otra ronda de negociaciones, la cual podría suceder esta misma noche o el día de mañana.