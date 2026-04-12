En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, Donald Trump acusó a Irán de representar una amenaza nuclear tras la presunta colocación de minas en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos se pronunció a través de su red social Truth Social, donde reveló detalles de una reunión entre altos funcionarios estadounidenses, iraníes y de Pakistán.

Según Trump, el encuentro que tuvo una larga duración no logró el objetivo principal de su gobierno: que Irán abandone su programa de energía nuclear.

Trump acusa a Irán de “extorsión” por minas en el estrecho de Ormuz

En su mensaje por la misma red social, Donald Trump señaló que Irán estaría utilizando la colocación de minas en el estrecho de Ormuz como un mecanismo de presión durante las negociaciones.

El mandatario afirmó que estos artefactos representan un riesgo directo para la navegación internacional, especialmente para los buques que transportan hidrocarburos por una de las rutas más importantes del mundo para el comercio de petróleo.

Trump inicia operación en el Estrecho de Ormuz; Irán advierte ataque (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Además, el presidente de Estados Unidos acusó a Irán de negarse a retirar las minas y de utilizar esta situación como un acto de “extorsión” para obtener beneficios políticos y energéticos.

Donald Trump ordena impedir el paso de buques en el estrecho de Ormuz

Como respuesta a la colocación de minas de Irán, Trump aseguró que ordenó a las fuerzas navales de Estados Unidos bloquear el paso de embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La medida aplicaría incluso para aquellos buques que intenten pagar a Irán para transitar por esta vía marítima, tanto de entrada como de salida.

El presidente Donald Trump también afirmó que Irán tiene la capacidad de detener el conflicto, pero ha decidido no hacerlo.

En ese sentido, advirtió que su gobierno no permitirá presiones ni amenazas contra Estados Unidos pese a haber iniciado los ataques junto con Israel a esta nación.