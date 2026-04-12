El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó a medios que independientemente de las negociaciones en Islamabad, ganaron la guerra contra Irán.
Más temprano, Donald Trump había celebrado las negociaciones con Irán, que acorde con el país de Medio Oriente, Estados Unidos ya había accedido a algunas de sus peticiones para alcanzar un acuerdo.
Por lo mismo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif se había reunido con una delegación de Irán, como mediador principal con Estados Unidos, con quien mantuvo un encuentro posterior.
Donald Trump afirma que ganó la guerra con Irán en medio de negociaciones
Medios cuestionaron a Donald Trump sobre las negociaciones que llevaba a cabo JD Vance con Irán, aunque no dio detalles de las mismas, sí afirmó que Estados Unidos ganó sin importar lo que pase.
Tal como señaló en ese momento, Estados Unidos esperaría a lo que pasara, con probabilidad de que se llegara a un acuerdo o “tal vez no”, sin embargo, Donald Trump apuntó que no importaba.
Ya que desde su punto de vista, Estados Unidos ganó, debido a que habrían derrotado a los líderes de Irán así como sus fuerzas armadas, áreas y terrestres, junto a su defensa y radar.
Aunado a que, según Donald Trump, pronto reabrirían el estrecho de Ormuz que Irán bloqueó poco después de que Estados Unidos comenzara los ataques en su contra.
Dicho señalamiento fue hecho por Donald Trump ante cuestionamientos de medios referente a que Irán no está haciendo casos a sus amenazas, por lo que el presidente de Estados Unidos sentenció que ganaron.