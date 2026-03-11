ONU exige a Irán el cese inmediato de ataques contra países del Golfo Pérsico, pero deja a fuera a Estados Unidos e Israel del llamado de paz.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que exhorta a Irán a evitar acciones o amenazas que la navegación internacional en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la ONU no se pronunció por los recientes ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel donde se registraron la muerte de más de mil civiles.

ONU exige a Irán frenar ataques, pero ignora ofensivas de Estados Unidos e Israel

La ONU expresó que Irán estaba violando el derecho internacional y representaba una amenaza para la “paz y la seguridad internacionales”.

La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue avalada por 13 votos a favor de países como:

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita

Catar

Bahréin

República Islámica

El ataque de Irán a Israel con 180 misiles abre la puerta a la guerra total (Especial)

También exigen que se debe de avanzar o obstaculizar la navegación por el estrecho de Ormuz, ya que es una ruta estratégica para el transporte de petróleo y gas natural.

135 países de la ONU aprueban y expresaron su apoyo a esta resolución contra Irán, la cual asegura que solo busca “la integridad territorial, la soberanía y la independencia política”.

ONU aprueba plan de Trump para Gaza pese al rechazo de Hamás (ONU)

Irán muestra su desacuerdo ante resolución de la ONU

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iranavi, expresó que la resolución del consejo de Seguridad es una injusticia, ya que no se condenaron los recientes ataques de Estados Unidos e Israel.

Amir Saeid Iranavi asegura que Irán es víctima de claros actos de agresiones y acusa que dicho documento avalado por 135 países, distorsiona la realidad e ignora las verdades causas de la crisis en Medio Oriente.

El Consejo de Seguridad de la ONU también rechazó la propuesta de Rusia, donde pedía que todas las partes detuvieran los ataques en Medio Oriente, pero solo obtuvo 4 votos de apoyo.