Una reciente publicación de ABC News enfureció a la administración de Donald Trump, por lo que hoy la portavoz de la Casa Blanca sale a desmentir una supuesta amenaza iraní contra Estados Unidos.

Mediante la red social X, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, exigió al medio de comunicación estadounidense retractarse de su reporte construido a base de falsa información que alarmó a los estadounidenses.

De acuerdo con Leavitt, de 28 años de edad, ABC News se basó en un correo electrónico enviado a las autoridades locales de California, sobre una pista sin verificar. Incluso, ésto fue mencionado en el escrito.

Detalle que el noticiero no mencionó, en su lugar, a grandes rasgos citó haber accedido a la amenaza iraní que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

Amenaza que, desde la Casa Blanca, se asegura que es falsa y nunca existió.

“El correo incluso afirma que la pista se basó en información ‘sin verificar’; Sin embargo, ABC News omitió este hecho crucial en su artículo, ¿por qué? PARA SER CLAROS: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió” Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

Casa Blanca desmiente amenaza iraní (@PressSec / x)

Medio de comunicación estadounidense desata el pánico entre ciudadanos de California

ABC News expuso una alerta que supuestamente recibió el FBI, la cual advertía sobre un ataque con drones que Irán planeaba llevar a cabo contra California.

El cual sería una represalia por el apoyo que Estados Unidos dio a Israel en su lucha contra Irán.

Aunque la amenaza no especificaba fechas y tampoco objetivos a atacar, el pánico se hizo presente.

Gavin Newsom, gobernador de California, abordó el supuesto asegurando que ante cualquier ataque el estado cuenta con un “nivel elevado de preparación”.

Incluso informó que en la localidad se reforzó la seguridad ya que eran consciente de los últimos ataques de Irán.

Y tras ventilar que elementos policíacos hoy vigilan lugares de culto, instituciones culturales y sitios destacados del condado, no confirmó que fuera por una amenaza específica.