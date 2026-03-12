Los Premios Oscar 2026 elevan seguridad del evento ante la amenaza de Irán sobre California.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán ha salpicado a los Premios Oscar 2026, que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo en el Dobly Theatre de Los Ángeles.

Elevan seguridad en Premios Oscar 2026 ante amenaza de Irán sobre California

El FBI advirtió a los departamentos de policía de California sobre un posible ataque con drones en la Costa Oeste por parte de Irán, como represalia a los ataques de Estados Unidos en Medio Oriente.

Ante tal escenario, la seguridad de los Premios Oscar 2026 entró en “alerta máxima”.

Premios Oscar (Agencia México)

La información de la amenaza ocurrió a principios de febrero 2026, señalando que Irán pretendía:

“...llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California:” Alerta FBI

Pese a que el memorando con la alerta del FBI no ha sido comentado por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, las autoridades señalaron que mantienen un “nivel elevado de preparación”.

En un comunicado, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles expresó:

“Por precaución y en reconocimiento a las actuales observancias religiosas, el Departamento ha continuado incrementando las patrullas alrededor de lugares de culto, instituciones culturales y otros lugares destacados en todo el condado.” Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles

Gobierno de California monitorea posibles amenazas por amenaza de Irán

El gobernador de California, Gavin Newsom, reveló que se encuentra al tanto de la amenaza de ataque de Irán con drones.

Por lo que trabaja de forma coordinada con funcionarios de seguridad e inteligencia, así como con la Oficina de Servicios de Emergencia de California.

Esto con el objetivo de monitorear posibles amenazas, aunque destacó que no hay ninguna “amenaza inminente” por el momento.

De acuerdo con el gobernador de California, se encuentran preparados ante cualquier emergencia que pueden enfrentar.