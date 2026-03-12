El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) elevó la cifra de desplazados por la guerra en Irán a 3.2 millones.

Esto desde la ofensiva militar que comenzó el pasado 28 de febrero con ataques de Estados Unidos junto a Israel en contra de Irán, haciendo que las personas en medio de la guerra huyan.

3.2 millones de desplazados por la guerra en Irán: ACNUR

La guerra en Irán ya deja a 3.2 millones de desplazados, precisó el ACNUR, haciendo que la gente huya principalmente de la capital del país, Teherán, así como otras ciudades hacia el norte y zonas rurales del país asiático.

Por lo que Ayaki Ito, director de Emergencias y Apoyo a Programas de ACNUR y responsable de la coordinación interregional de la respuesta para la emergencia en Oriente Próximo, afirmó que “entre 600 mil y un millón de familias iraníes se encuentran ya desplazadas dentro del país debido al agravamiento del conflicto”.

“Esto supone hasta 3,2 millones de personas que huyen principalmente de Teherán y de otras grandes ciudades hacia el norte y las zonas rurales en busca de seguridad”. Ayaki Ito, director de Emergencias y Apoyo a Programas de ACNUR

Irán ataca objetivos en zona de Palestina ocupada por Israel (imagen de referencia) (AFP)

Desplazados por guerra en Irán aumentará

Ante la cifra de los desplazados por la guerra en Irán, el ACNUR prevé que ésta aumente en los próximos días debido al “deterioro acelerado de las necesidades humanitarias” que ya ha elevado la propia ofensiva en el Medio Oriente.

Por lo que el ACNUR recalcó que la guerra en Irán afecta además a refugiados que se encontraban previamente en el país lo que hace que sean aún más “vulnerables debido a la precariedad en la que ya se encontraban y a la falta de redes de apoyo”.

“Muchos están abandonando las zonas afectadas por la creciente inseguridad y la dificultad para acceder a servicios esenciales”. ACNUR

A lo que ACNUR ya se encuentra trabajando con las autoridades de Irán y otros socios para “ la evaluación de las nuevas demandas y el refuerzo de la preparación ante el incremento de los movimientos de población”.

ACNUR subrayó la urgente necesidad de proteger a la población civil, mantener el acceso humanitario y garantizar que las fronteras permanezcan abiertas para quienes buscan protección, de acuerdo con las obligaciones internacionales.