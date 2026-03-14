El presidente Donald Trump compartió un mensaje en el que confirmó que se lanzó un nuevo bombardeó contra Irán que, afirmó, fue uno de los “más poderosos” de la historia en Medio Oriente.

“El Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg, la joya de la corona de Irán” Donald Trump

Al detallar que el ataque se ejecutó contra diversos objetivos en la isla de Kharg sobre el que publicó un video, amenazó con seguir con los bombardeos para destruir la infraestructura petrolera.

Además, al presumir que Estados Unidos posee “la fuerza más letal” de todo el mundo, Donald Trump advirtió que la nación persa no tiene ninguna oportunidad de hacerles frente.

Donald Trump comparte video de bombardeo a Kharg

Luego de informar sobre el nuevo bombardeo a Irán en el que fueron atacados diversos objetivos militares, el presidente Trump compartió un video de la operación.

Sin agregar ningún comentarios, el mandatario publicó un video en el que se pueden ver los momentos en los que distintos impactaron misiles en varios puntos de la isla de Kharg.

U.S. President Donald Trump has released footage showing the U.S. bombing raid on Iran’s Kharg Island, where he says American forces struck and destroyed military targets on the island. pic.twitter.com/QxdjmGr8vP — Global Surveillance (@Globalsurv) March 14, 2026

Las grabaciones que fueron captadas por las cámaras de los drones que participaron en el bombardeo, fue publicada por Donald Trump en su perfil de TruthSocial.

Trump advierte que nuevo bombardeo en Irán fue “uno de los bombardeos más poderosos de la historia”

Al cumplirse casi 2 semanas de la escalada en las hostilidades tras los ataques de Estados Unidos e Israel para desatar la guerra en Irán, Donald Trump confirmó que se lanzó un nuevo bombardeo.

En el mensaje que publicó en Truth Social, el presidente destacó que el Comando Central de los Estados Unidos efectuó “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Medio Oriente”.

En el ataque, dijo, fueron aniquilados por completo “todos los objetivos militares” que se ubican en la isla de Kharg, sobre la cual indicó, es la “joya de la corona de Irán”.

“Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido, pero, por razones de decencia, he optado por no destruir la infraestructura petrolera de la isla” Donald Trump

Trump confirma nuevo bombardeo contra Irán (@RealDonaldTrump/TruthSocial)

Tras ello, Trump aseveró que las armas con las que cuentan las fuerzas armadas de Estados Unidos son las “más poderosas y sofisticadas" que se han desarrollado en toda la historia de la humanidad.

No obstante, indicó que por “decencia”, hasta el momento no ha ordenado que se lancen bombardeos para destruir “la infraestructura petrolera”, pero dijo, aún podría ocurrir.

Lo anterior podría darse si Irán o sus aliados interfieren “con el libre y seguro paso de los barcos” por el estrecho de Ormuz, por lo que pidió reflexionar para evitar la destrucción.

Trump sugiere a Irán deponer las armas para salvar a su país

Luego de confirmar un nuevo bombardeo contra Irán, Donald Trump alardeó sobre la capacidad de fuego con la que cuenta Estados Unidos y pidió a la nación persa deponer las armas.

Al aseverar que tienen las “Fuerzas Armadas en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo”, el presidente afirmó que Irán no tiene capacidad alguna de defenderse de sus ataques.

“Irán jamás tendrá armas nucleares, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero” Donald Trump

Asimismo, aseveró que Irán nunca tendrá armas nucleares, ni posibilidad alguna de amenazar a Estados Unidos, Medio Oriente ni a ninguna otra nación de todo el mundo.

Por eso, pidió a las fuerzas armadas iraníes y todos los demás involucrados con el gobierno iraní, deponer las armas para poder “salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!"