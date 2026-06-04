Estados Unidos amenaza con retirar visas a quienes interfieran en los resultados de las elecciones de Colombia, las cuales se realizarán el domingo 21 de junio.

Colombia vive un momento político determinante, ya que la presidencia se disputa entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, mostró su inconformidad con la primera vuelta de las elecciones, pues un conteo no oficial que le otorgaba la victoria a Abelardo de la Espriella

Estados Unidos amenaza con retirar visa a quien intervenga en las elecciones de Colombia

Christopher Landau, vicepresidente de Estado, compartió un mensaje en redes sociales donde amenaza con retirarle las visas a quienes interfieran en el proceso democrático de Colombia.

“Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de otra manera, están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias” Christopher Landau

El vicepresidente de Estado menciona que toda aquella personas que manipule las elecciones perderán la visa, así como sus familias.

Christopher Landau amenaza con retirarle la visa a quienes interfieran en las elecciones de Colombia (X/@DeputySecState)

En otro mensaje, Christopher Landau mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está comprometido con proteger la democracia de Colombia y que estaban monitoreando las elecciones.

Donald Trump ha mostrado su apoyo a Abelardo de la Espriella y la amenaza de Christopher Landau refuerza la posición a favor del candidato ultraderechista.

El presidente de Estados Unidos ha manifestado que los resultados de las elecciones de Colombia definirán la relación entre ambas naciones.

Gustavo Petro acusa a Estados Unidos de intervenir en las elecciones presidenciales

La postura de Donald Trump es clara y desea que Abelardo de la Espirella sea presidente de Colombia, lo cual ya fue criticado por Gustavo Petro.

El presidente de Colombia desconoció los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y calificó la postura de Donald Trump como intento de interferir en la política electoral colombiana.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, escribió Gustavo Petro en redes sociales.

Gustavo Petro invitó a los colombianos a votar con libertad y no permitir las intervenciones de extranjeros en asuntos nacionales.

Por otro lado, Abelardo de la Espriella expresó en redes sociales que uno de sus objetivos por posible presidente era estabilizar la relación entre Colombia y Estados Unidos.