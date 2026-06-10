A solo 11 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro del ejercicio de su cargo.

La decisión anunciada este miércoles, suspende a Gustavo Petro hasta las 4:00 p.m. del 21 de junio, fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en las que se enfrentan el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Esta medida busca evitar la supuesta injerencia del presidente en turno en la campaña electoral.

Gustavo Petro es suspendido durante la contienda electoral para la presidencia de Colombia

Se ha dado a conocer la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro en Colombia hasta el 21 de junio, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero ¿tiene validez la suspensión de Petro?

Arizabaleta, del mismo partido de Petro, justificó la cautelar por presunta participación política del mandatario, catalogada como falta gravísima.

Ordenan suspensión a Gustavo Petro durante las elecciones de Colombia (Especial )

Sin embargo, la orden generó inmediato rechazo, pues ministros, juristas y hasta miembros de la comisión sostienen que solo el Senado puede suspender al presidente colombiano Petro, según la Constitución; incluso el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el expresidente del Senado Roy Barreras también exesposo de Arizabaleta, calificaron la medida como inválida e inconstitucional.

Gustavo Petro, quien se encuentra en Nueva York participando en el Consejo de Seguridad de la ONU en Estados Unidos, respondió tajante: “No es así, el día final de mi mandato saldré”.

Mientras tanto, los miembros del Pacto Histórico en Colombia, como el congresista Alejandro Ocampo, negaron que la comisión haya tomado tal decisión.

“Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué” Gustavo Petro

La controversia de la suspensión de Gustavo Petro durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, se da en medio de una campaña tensa, pues Abelardo De la Espriella lidera las encuestas tras la primera vuelta, mientras el oficialismo busca revertir el panorama.

Analistas ven en el episodio una posible estrategia para victimizar a Petro y movilizar votos a favor de Iván Cepeda, aunque la medida carece de efecto jurídico inmediato según expertos. La segunda vuelta de las elecciones en Colombia se dará el próximo 21 de junio, el cual definirá el rumbo del país latinoamericano.