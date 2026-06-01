Claudia Sheinbaum respaldó los cuestionamientos de Gustavo Petro sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, aunque llamó a la cautela y subrayó que aún falta la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

“Es importante lo que dice el presidente Petro y allá hay segunda vuelta, entonces hay que esperar también entonces a la segunda vuelta.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 1 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen las inquietudes planteadas por Gustavo Petro y que se garantice el respeto a la voluntad popular.

En ese sentido, la presienta de México destacó la importancia de que las autoridades electorales de Colombia aclaren cualquier duda sobre el proceso.

Sheinbaum llama a respetar la voluntad popular en Colombia

Claudia Sheinbaum afirmó que lo más importante es garantizar que se respete la decisión de los ciudadanos colombianos y que cualquier duda sea aclarada por las autoridades electorales correspondientes.

En ese contexto, lanzó un mensaje de prudencia al señalar que “hay que esperar a la segunda vuelta” de las elecciones que está prevista para el próximo 21 de junio en Colombia.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Gustavo Petro rechazara los resultados preliminares de la elección presidencial, argumentando posibles irregularidades en el sistema de conteo y diferencias en el censo electoral.

“Bueno, ya hubo una denuncia por parte del presidente Petro, hay que estar atentos del conteo de los votos más allá de obviamente reconocer la autodeterminación del pueblo de Colombia” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El presidente colombiano ha insistido en que solo reconocerá plenamente los resultados que arroje el escrutinio oficial.

Tras la primera vuelta, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella avanzaron al balotaje que definirá al próximo presidente de Colombia, por lo que la contienda se celebrará el 21 de junio en medio de un ambiente de alta polarización política y debate sobre la legitimidad del proceso electoral.