El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, externó su respaldo a Abelardo de la Espriella tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Donald Trump describió a Abelardo de la Espriella, conocido por su alias “El Tigre”, como una figura astuta y decidida que ha logrado “capturar la voluntad popular” en un momento crítico para la democracia colombiana.

Trump formaliza respaldo total a Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia

A través de sus redes sociales, Trump formalizó un respaldo que calificó de total a Abelardo de la Espriella, vinculándolo a los éxitos profesionales y a la afinidad política entre ambos.

Para el líder republicano, el resultado electoral en Colombia no es solo un triunfo para “El Tigre”, sino un evento fundamental que definirá el futuro de la cooperación estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Los datos de la Registraduría otorgan a De la Espriella el 43,74 % de los votos, situándolo por encima del oficialista Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

El programa del aspirante, elogiado desde Washington, se enfoca en pilares como el fomento del empleo, el intercambio comercial y una ofensiva frontal contra el tráfico de sustancias ilícitas.

Dichos elementos son considerados por el presidente Donald Trump como vitales para restaurar el orden público.

Por su parte, De la Espriella no tardó en agradecer el apoyo recibido, vaticinando una alianza poderosa para enfrentar el narcoterrorismo de manera conjunta en Colombia.

Reiteró que una relación diplomática fluida con Washington es un elemento indispensable para garantizar la estabilidad social y la prosperidad económica que Colombia requiere actualmente para progresar.