Iván Cepeda Castro se convirtió en candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 en Colombia.

Es una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana, con una trayectoria ligada a la defensa de derechos humanos y la memoria histórica.

¿Quién es Iván Cepeda Castro?

Iván Cepeda Castro es un político, filósofo y activista colombiano nacido en Bogotá el 24 de octubre de 1962.

Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de izquierda asesinado en 1994.

A lo largo de su carrera se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado colombiano.

Iván Cepeda Castro (Instagram | @ivancepedacastr)

¿Cuántos años tiene Iván Cepeda Castro?

Iván Cepeda Castro nació el 24 de octubre de 1962, por lo que actualmente tiene 63 años.

¿Quién es la esposa de Iván Cepeda Castro?

Iván Cepeda está casado con Pilar Rueda, especialista en temas de género, derechos humanos y desarrollo social.

Ambos han participado en iniciativas relacionadas con la construcción de paz y la defensa de derechos fundamentales.

¿Quiénes son los hijos de Iván Cepeda Castro?

La información pública sobre la vida familiar de Iván Cepeda Castro es limitada y se ha mantenido fuera del centro de su actividad política, por lo que no existen datos ampliamente difundidos sobre sus hijos.

¿Qué estudió Iván Cepeda Castro?

Iván Cepeda estudió Filosofía en la Universidad de Sofía San Clemente de Ohrid.

Durante su juventud vivió en el exilio junto con su familia en varios países de Europa del Este y Cuba, experiencia que influyó en su formación académica y política.

¿En qué ha trabajado Iván Cepeda Castro?

Iván Cepeda ha trabajado como defensor de derechos humanos, investigador social y legislador.

Fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y posteriormente senador de Colombia. También participó en iniciativas de paz y reconciliación relacionadas con el conflicto armado.

En 2026 se convirtió en candidato presidencial del Pacto Histórico, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la política colombiana contemporánea.