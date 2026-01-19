A tres meses de que se ejecutó el crimen que paralizó París y sorprendió a todo el mundo, se dio a conocer el video de cómo se cometió el robo al Louvre.

Se trata de un video en el que se recopilan las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del recinto dirigido por Laurence des Cars, en el que se exhiben los instantes del atraco.

Video muestra cómo ocurrió el robo al Louvre

El 19 de octubre de 2025, un grupo de 4 sujetos ejecutó un crimen que paralizó París, pues lograron cometer un robo al Louvre del que se dio conocer un video en el que se muestra cómo ocurrieron los siguientes hechos:

Un primer ladrón aparece en escena disfrazado de obreros y accede al museo por una ventana del balcón de la Galería de Apolo; en ese momento, varios miembros del personal de seguridad se percatan, pero huyen sin intervenir

Una vez dentro, en el video e muestra a 2 ladrones avanzando con rapidez hacia las vitrinas que resguardaban las joyas de la Corona francesa

Con herramientas pesadas como radiales y palancas, comenzaron a golpear los cristales blindados, pero al no obtener resultados, uno lanzó varios puñetazos al vidrio

Tras lograr romper las vitrinas, extraen distintas piezas como la diadema de Eugenia y el collar de esmeraldas de María Luisa, mismas que colocaron en bolsas negras

El hurto ocurre ante la mirada de al menos 3 vigilantes en estado de confusión que observaron los hechos a distancia y vacilando con intervenir

Tras guardar las joyas por las que iban, los ladrones regresaron hacia el balcón por donde entraron y utilizan un montacargas para descender y escapar

Cabe destacar que la cadena de televisión que dio a conocer la grabación, refiere que el atraco se ejecutó en poco menos de 4 minutos. Como se aprecia en el video, los guardias de seguridad no hicieron nada por detener el robo.

¿Qué ha pasado a 3 meses del robo al Louvre?

Las investigaciones encabezadas por el detective Arthur Brand han realizado alrededor del robo al Louvre, han permitido las detenciones de 7 sospechosos, 4 de los cuales están en prisión provisional y 3 bajo control judicial.

Sobre el botín valuado en 88 millones de euros, autoridades indican que sigue sin aparecer, por lo que la policía francesa mantiene operativos en París en busca recuperar las joyas y esclarecer responsabilidades.

Luego de la difusión del video del robo al Louvre, diversos sectores en París han señalado deficiencias en la seguridad del museo, pues cuestionan la reacción de los vigilantes y los protocolos aplicados.