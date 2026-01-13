Museo del Louvre paralizado: empleados mantienen huelga tras votación

El Museo del Louvre, ubicado en la ciudad de París, Francia, se encuentra totalmente paralizado luego de que sus empleados informaran que mantendrán su huelga tras votación.

Se trata de una huelga iniciada por trabajadores del Museo del Louvre desde el 15 de diciembre de 2025, con la intención de exigir a las autoridades mejoras en sus condiciones laborales.

Una de las atracciones turísticas más importantes de París, Francia, el Museo del Louvre , cerró sus puertas el lunes 12 de enero luego de que cerca de 300 empleados realizaran una asamblea en donde votaron por mantener su huelga.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, suspende totalmente sus actividades desde el inicio de la huelga el 15 de diciembre 2025.

Anteriormente los empleados habían permitido que visitantes ingresaran a algunas de las obras más emblemáticas del recinto, como la Gioconda o Mona Lisa, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, entre otras, hasta que se anunció un cierre definitivo.

El propio Museo del Louvre publicó un mensaje dirigido a turistas en sus redes sociales, en donde se indicó: “Estimados visitantes, debido a un movimiento social, el Museo del Louvre está excepcionalmente cerrado hoy”.

Este martes el recinto permanecerá cerrado a los visitantes, pues el paro de labores se conjunta con el día de descanso del recinto.

Trabajadores señalaron que no existen avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura de Francia y la dirección del Louvre, por lo que han optado mantener su huelga.

Parte de las mejores que exigen están directamente relacionadas con el robo ocurrido el 19 de octubre, cuando ladrones se llevaron ocho joyas de la corona de Francia que aún no han sido recuperadas.

Asimismo, sindicatos de trabajadores piden, entre otras cosas:

creación de empleos estables

regularización de contratos temporales

cancelación del aumento al precio de las entradas para visitantes extracomunitarios, de 22 a 32 euros a partir del 14 de enero

La huelga se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que miles de turistas que tenían como plan acudir al Museo del Louvre se verán afectados.