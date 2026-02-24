La directora Laurence des Cars del famoso museo del Louvre en París, Francia ha renunciado este martes tras la crisis del “robo del siglo” en que se llevaron joyas de la corona por un valor de 88 millones de euros (más de mil millones de pesos) el año pasado.

La renuncia de Laurence des Cars la alcanza en el marco de una crisis y críticas por su gestión ante el robo y el estado de conservación del propio museo de Louvre.

Laurence des Cars renuncia como directora del museo de Louvre

Se confirmó la renuncia de Laurence des Cars como directora del museo de Louvre siendo aceptada su carta de dimisión por el presidente francés, Emmanuel Macron.

“El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto Louvre – Nouvelle Renaissance”. Presidencia francesa

Pese a la crisis en el Louvre, el presidente Macron agradeció la “labor y su compromiso” durante estos años, así como la “indiscutible experiencia científica” de Laurence des Cars.

¿Quién es Laurence des Cars? Directora del Museo del Louvre (The Society of the Art )

Laurence des Cars renuncia por la modernización del Louvre

Tras la noticia de la renuncia de Laurence des Cars como directora del Louvre, en entrevista para Le Figaro aseguró que su dimisión se da por el bien del museo.

Pues tras darse cuenta Laurence des Cars de no poder concluir el proyecto de modernización del Louvre no tenía caso seguir liderando a cargo por el bien de la evolución del museo.