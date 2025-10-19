Este domingo 19 de octubre, autoridades parisinas reportaron el robo de una galería de joyas y piedras preciosas en el museo de Louvre, Francia.

A los ladrones sólo les tomó 7 minutos y el apoyo de un “brazo articulado” para cometer este robo.

Autoridades calificaron de un “valor inestimable” el robo de estas piedras preciosas, en tanto las investigaciones siguen.

Sin embargo, los ladrones dejaron un par de joyas que permanecieron intactas. Te contamos cuáles son.

Las joyas que lograron escapar del rápido robo del museo de Louvre

El sitio web del museo de Louvre afirmó que desaparecieron piezas de la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos figuran tres diamantes históricos:

Diamante Regent

Diamante Sancy

Diamante Hortensia

Un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa

Sin embargo, cabe destacar que los ladrones dejaron la gema más grande de la colección del emperador: un diamante de 140 quilates.

Además, autoridades parisinas hallaron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, cerca de las instalaciones del museo. Se reportó que la pieza estaba rota.

La joya del Louvre que escapó al robo y permaneció intacta

Se sabe que para cometer el robo que ocurrió a primera hora (tiempo local) del domingo 19 de octubre, los ladrones ingresaron al museo del Louvre desde el exterior, usando un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”.

Además del apoyo de pequeñas motosierras con las que abrieron dos vitrinas donde estaba la colección de joyas y piedras preciosas.

Por este robo, la Fiscalía de Paris ya abrió una investigación para dar con los responsables de este acto.

En consecuencia, el museo del Louvre decidió cerras sus puertas a cientos de visitantes .