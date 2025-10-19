Este domingo 19 de octubre reportaron el robo al museo de Louvre, París, Francia, donde ladrones saquearon la galería de piedras preciosas.

Funcionarios del Gobierno de Francia aseguraron que el monto de lo robado es de “un valor inestimable”.

De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones habrían usado un “brazo articulado” para cometer este robo que provocó el cierre del museo de Louvre este domingo, mientras cientos de visitantes quedaron fuera.

Las piedras preciosas del museo del Louvre que se robaron

De acuerdo con el Ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, entre tres a cuatro ladrones ingresaron al museo del Louvre desde el exterior usando un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”.

Para cometer este robo sólo se tomaron “siete minutos” y saquearon “dos vitrinas”, precisó.

Aunque el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un “valor inestimable”.

Por otra parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo .

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos:

Diamante Regent

Diamante Sancy

Diamante Hortensia

Un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa

También, dijo, los ladrones habrían ocupado pequeñas motosierras para cometer este robo.

Robo al museo del Louvre en París (DIMITAR DILKOFF / AFP)

La fiscalía de París ya abrió una investigación por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”, encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

Asimismo, contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.