Tras el robo del pasado 19 de octubre de 2025 en el Museo del Louvre, su directora Laurence des Cars se pone en la mira.

Pero ¿quién es Laurence des Cars? Esto es lo que sabemos de la directora del Museo del Louvre.

¿Quién es Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre?

Laurence des Cars es una reconocida francesa por ser una prestigiosa conservadora de museos e historiadora del arte.

Por lo que la francesa Laurence des Cars es reconocida por ser la primera mujer en dirigir el Museo del Louvre.

¿Quién es Laurence des Cars? Directora del Museo del Louvre (The Society of the Art )

¿Qué edad tiene Laurence des Cars?

Laurence des Cars tiene actualmente 59 años de edad.

¿Quién es la pareja de Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre?

Se desconoce la vida privada sentimental, por lo que no se sabe si tiene pareja Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre.

¿Qué signo zodiacal es Laurence des Cars?

Laurence des Cars nació el 13 de junio de 1966, por lo que pertenece al signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre?

No se tiene información sobre si tiene hijos Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre.

¿Qué estudio Laurence des Cars?

Laurence des Cars estudió Historia del Arte en la Universidad de París-Sorbona, una de las instituciones más prestigiosas de Francia.

Asimismo, Laurence des Cars se especializó en arqueología e historia del arte de la École du Louvre.

Mientras que la especialización en conservación del patrimonio la cursó en el Institut national du patrimoine.

¿En qué ha trabajado Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre?

El historial laboral de Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre se ha desarrollado en como historiadora del arte y conservadora de museos, lo que la ha llevado a ocupar grandes cargos en el ramo.

Pues Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre ha laborado:

Museo de Orsay (1994-2007), conservadora en el arte de los siglos XIX y XX.

Agencia France-Muséums (2007-2014), directora científica

Museo de la Orangerie (2014-2017), directora

Museo de Orsay (2017-2021, presidenta y directora.

Actualmente, Laurence des Cars es la directora del Museo de Louvre desde septiembre de 2021.

Tras ser nombrada presidenta y directora del Museo Louvre, Laurence des Cars se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en los 228 años de historia del museo.

¿Quién es Laurence des Cars? Directora del Museo del Louvre (The Society of the Art )

Laurence des Cars presenta su renuncia como directora del Museo Louvre, pero la ministra de Cultura francesa la rechaza

Tras el lamentable robo en el Museo Louvre, Laurence des Cars presentó su renuncia como directora y presidenta del prestigioso lugar parisino.

Al reconocer, Laurence des Cars los fallos que se tuvo ante el robo en el Museo Louvre, pues no se detectó con la rapidez suficiente la llegada de los ladrones que robaron ocho joyas de un valor patrimonial “incalculable”.

Así como Laurence des Cars admitió la insuficiencia del sistema de cámaras perimetrales, al señalar que “hay algunas cámaras” no cubría el balcón por el que los ladrones accedieron a la Galería de Apolo del Museo Louvre.

Y pese a lo expuesto por parte de Laurence des Cars, la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, de 56 años, no aceptó la renuncia de la directora, por lo que continuará con su cargo en el Museo Louvre.