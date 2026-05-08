Nuevas imágenes de CCTV revelan con precisión cronológica el robo del Museo del Louvre en la Galería Apolo ocurrido el pasado 19 de octubre de 2025, donde ladrones sustrajeron joyas históricas de Napoleón y Eugenia en un golpe rápido.

Los hechos reconstruidos en un video que dura 3 minutos y 19 segundos, muestran un operativo milimétrico que expuso fallas graves en los protocolos de vigilancia del museo francés a cargo de la directora Laurence des Cars.

Esta es la cronología exacta del atraco en la Galería Apolo del Museo de Louvre

Se han revelado nuevas imágenes de los videos de seguridad del robo al Museo de Louvre el octubre del 2025, las cuales se han dado a conocer al público.

En estas nuevas imágenes se puede ver cómo ocurrió el robo al Museo de Louvre en tan solo 3 minutos y 19 segundos, siendo esta la cronología exacta al atraco en la Galería de Apolo:

Aproximadamente a las 9:30 horas del domingo 19 de octubre de 2025, un camión con montacargas se posicionó en el flanco sur del Museo de Louvre, junto al Río Sena.

Cuatro hombres disfrazados de obreros con chalecos de alta visibilidad extendieron la plataforma y accedieron a un balcón del Museo de Louvre, a la Galería Apolo sin cobertura de cámaras.

En cuestión de segundos, cortaron una ventana con una herramienta eléctrica y entraron a la Galería Apolo del Museo de Louvre en donde cometerían el robo en poco más de 3 minutos

Una vez dentro, los ladrones se movieron con rapidez, pues de acuerdo al video de 3 minutos y 19 segundos captados por las cámaras de seguridad, rompieron las vitrinas con herramientas motorizadas.

Se puede observar en el conteo del video, que desde el segundo 1 que entraron a la Galería Apolo del Museo de Louvre, amenazaron a los guardias presentes.

Desde el segundo 2 en el conteo de las cámaras de seguridad del Louvre, puede verse como del segundo 9 al 24 sustrajeron nueve piezas históricas de incalculable valor, incluyendo joyas de la Corona francesa pertenecientes a Napoleón y la emperatriz Eugenia.

Los guardias evacuaron el Museo de Louvre y en el segundo 25 al 1:12m dudan sobre cómo contraatacar a los ladrones

en el 1:15, los ladrones cortan el cristal; en el 1:40 comienzan a golpear el vidrio que se resiste a ceder y es hasta el 2:13 que se rompe, permitiendo que los ladrones sustraigan las joyas.

Cuando terminan de vaciar dos vitrinas, en el 2:55 tira accidentalmente la corona de la emperatriz Eugenia, la recoge y ambos ladrones terminan por salir tras 3 minutos y 19 segundos.

El total del tiempo para el robo contra el Louvre en París, no superó los siete minutos tal y como se muestra en el video; posteriormente, los ladrones descendieron y huyeron en motos hacia la autopista A6 de París.

Un guardia de seguridad del Museo de Louvre que estuvo de servicio ese día ofreció su primera declaración en cámara para el programa de investigación Complément d’Enquête de France Télévisions, tras las investigaciones del detective Arthur Brand.

En su declaración para televisión, detalló los fallos en la respuesta inmediata del personal del Museo, así como las demoras en la activación de protocolos, lo que ha generado fuertes críticas a la seguridad del Louvre tras el atraco de hace 7 meses.