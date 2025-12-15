La mañana del lunes 15 de diciembre, trabajadores del Museo de Louvre acudieron a la asamblea general en las instalaciones del museo y se pronunciaron a favor del paro.

El Museo de Louvre quedó cerrado en su totalidad, dejando a miles de turistas sin la oportunidad de conocer uno de los museos más famosos del mundo.

Trabajadores del Museo de Louvre exigen el mantenimiento del lugar

Líderes sindicales reportaron a medios locales que hace unos días recibieron una serie de concesiones por parte de la ministra de Cultura, Rachida Dati.

Sin embargo, consideraron que estas no representan las condiciones adecuadas para mejorar la situación en el Museo de Louvre.

Museo de Louvre, Francia (Michael Fousert / Unsplash)

Por su parte, el Museo de Louvre evalúa la posibilidad de poder reabrir las instalaciones con los trabajadores que no formen parte de la huelga.

Sin embargo, este es un escenario que se estima imposible debido a la inmensidad del museo y la gran afluencia de visitantes.

Todo parece indicar que la duración de la huelga es indefinida, pues trabajadores aseguran que todo depende de las garantías que les presenten desde la directora, Laurence des Cars, y de la ministra de Cultura.

Y es que entre las exigencias se encuentra que las garantías deben estar a la altura de las necesidades de los trabajadores y del Museo de Louvre en general.

A su vez, piden que el dinero de los recortes presupuestales que propuso Rachida Dati sea ocupado para el mantenimiento de las instalaciones y no para la renovación que se ha estado planteando para el lugar.

Pues, de acuerdo con los trabajadores, con la renovación no se cubrirán los problemas actuales del Museo de Louvre.