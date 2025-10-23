Pese a que no es el detective a cargo del robo al museo de Louvre, Arthur Brand está investigando lo ocurrido el pasado 19 de octubre en París, Francia.

Por su experiencia, Arthur Brand asegura que hoy en día es más fácil robar un museo que una joyería famosa.

E incluso se atreve a cuestionar la efectividad de los sistemas de seguridad de instituciones culturales, pero ¿quién es él?

¿Quién es Arthur Brand?

Arthur Brand también conocido como ‘el Indiana Jones del arte‘, ha resuelto algunos de los robos de arte más mediáticos. Ha recuperado más de 200 obras de arte.

Por su amplia experiencia, el detective holandés identifica patrones y vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de instituciones culturales.

Se describe como historiador y consultor de arte.

¿Qué edad tiene Arthur Brand?

Arthur Brand habría nacido el 2 de octubre de 1969 por lo que actualmente tendría 56 años.

¿Quién es la esposa de Arthur Brand?

Se desconoce el estado civil de Arthur Brand.

¿Cuántos hijos tiene Arthur Brand?

Al no haber información personal de Arthur Brand en Internet, se desconoce si éste tiene hijos.

¿Qué estudió Arthur Brand?

Arthur Brand no concluyó sus estudios universitarios, en su lugar, se dedicó a recuperar arte robado.

¿En qué ha trabajado Arthur Brand?

Arthur Brand se interesó por los delitos de guante blanco durante un intercambio estudiantil al sur de España.

Junto a sus compañeros de intercambio inició una búsqueda del tesoro, experiencia donde encontró tres monedas romanas de plata. Esto lo motivó a investigar por su cuenta.

A lo largo de su trayectoria a localizado 200 obras de arte, entre ellas:

Localizó un mosaico desaparecido de 1600 años de antigüedad

Halló una representación de San Marcos de la época bizantina

Ayudó a recuperar ‘Adolescencia’ de Salvador Dalí

Recuperó la pintura ‘El músico’ de Tamara de Lempicka

Recuperó el anillo de Oscar Wilde , devuelto al Magdalen College de la Universidad de Oxford

Halló el Buste de Femme de Picasso y El jardín de la casa parroquial de Van Gogh en Nuenen

Participó en la búsqueda de seis pinturas robadas del ayuntamiento de Medemblik en septiembre de 2023

Aprovechando sus conocimientos y su experiencia, escribió dos libros basados en sus recuperaciones:

Los caballos de Hitler

Het verboden Judas-evangelie en de schat van Carchemish

Planea lanzar un tercer libro titulado De kunstdetective.

Arthur Brand investiga robo en museo de Louvre

Tres individuos ultrajaron el museo del Louvre de París. Robaron ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la emperatriz Eugenia de Montijo, de quien perdieron dos piezas en su huida.

Al respeto, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que los responsables serán llevados ante la Justicia, por lo que se trabaja para dar con su paradero lo antes posible.

Mientras que el ministro del Interior, Laurent Nuñez dijo que el robo lo cometieron expertos y que incluso los ladrones podrían ser extranjeros.

La fiscal de París, Laure Beccuau, en su opinión, sugirió la posible existencia de “cerebros” y “manos pequeñas” pertenecientes a un grupo criminal.

Por lo que el detective Arthur Brand, a través del portal El País, indicó que la operación requirió de una planificación meticulosa.

Ya que el robo se ejecutó a plena luz del día y se usó una escalera, lo que sugiere que los ladrones tuvieron que acudir numerosas veces al museo para examinar la distribución de la sala, identificar la ubicación de cámaras y estudiar los turnos de vigilancia.

Según Arthur Brand, hoy la confianza que se deposita en la tecnología y la rutina de los empleados dan una falsa sensación de seguridad.

Por lo que sus palabras han puesto en jaque los protocolos de seguridad que utilizan los museos más visitados del mundo.

Se espera que Arthur Brand aporte sus conocimientos al caso.