Nuevos problemas se siguen destapando en el Museo del Louvres tras el robo millonario al recinto y las diversas huelgas de los trabajadores por mejores condiciones laborales.

Recientemente, se habría revelado una red fraudulenta que operaba desde la venta de boletos y guías turísticas al Museo del Louvre, además de una fuga de agua en la infraestructura.

Revelan nuevos problemas en el Museo del Louvre por fraude en boletos y fugas

Una redada policial reveló una red fraudulenta en el Museo del Louvre que terminó en la detención de nueve personas; entre ellas, dos empleados del museo y dos guías turísticos.

Museo del Louvre (Thibault Camus / AP)

De acuerdo con la información, estas personas estaban involucradas en la venta de boletos falsos y los guías de turistas lograban ingresar al Museo del Louvre reutilizando entradas.

Fuentes revelaron que esta operación de fraude le pudo haber costado al Museo del Louvre alrededor de 10 millones de euros y se sigue investigando para señalar a todos los involucrados.

Por otra parte, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al Museo del Louvre para controlar fugas de agua, que afectaron algunas salas y el techo decorativo del recinto.

Los reportes indican que las fugas llevan meses y ya se reportaron daños en cientos de obras en las secciones egipcias e italiana del Museo del Louvre, además de la galería de cerámica griega antigua.