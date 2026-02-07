El miércoles 4 de febrero tuvo lugar un ataque con granada en un salón de belleza en la ciudad de Grenoble, al sur de Francia, alrededor de las 3:00 de la tarde.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del momento que muestran a un hombre arrojando el artefacto explosivo al interior del local, cerrando la puerta para después correr lejos del caos.

El saldo del estallido fue de 6 personas heridas, entre ellas un niño de 5 años de edad. Autoridades investigan el caso como violencia urbana.

Autoridades francesas investigan ataque con granada

De acuerdo con los primeros reportes, son dos los sospechosos implicados en el ataque en Francia.

En las imágenes se aprecia que uno de ellos saca la granada de su pantalón y la arroja, mientras el otro graba los acontecimientos.

Autoridades locales de la ciudad francesa ya se encunetran analizando el video del ataque.

A la par abrieron una investigación con el fin de identificar a los responsables y darles captura.

Las víctimas fueron antendidas rápidamente por los servicios de emergencia que se trasladaron a la zona para controlar la situación y brindar ayuda médica; sufrieron heridas leves.

El ataque con granada generó una fuerte conmoción en Francia, pero sobre todo en la ciudad de Grenoble, la cual se ha visto azotada por episodios de violencia en los últimos años.