La Galería Apolo del Museo del Louvre fue escenario de un importante robo de joyas la mañana de este domingo 19 de octubre, algunas que pertenecían al emperador Napoleón y la corona francesa en general.

Un grupo de ladrones saquearon parte de la mencionada galería del museo del Louvre en sólo siete minutos generando un impacto histórico y económico incalculable.

Así lo calificó ministro francés del Interior, Laurent Núñez, al momento de iniciar investigaciones. Te contamos sobre la lista de joyas robadas.

Robo de película en el museo del Louvre

El robo ha sido calificado de película ya que los ladrones lograron hacerlo mediante una ventana forzada, una plataforma elevadora y la ruptura de vitrinas.

El museo del Louvre estaba lleno de turistas, mismos que fueron evacuados.

El recinto cerró por el resto del día este domingo 19 de octubre a fin de continuar con las investigaciones forenses con el edificio resguardado.

Lista de joyas robadas en el museo del Louvre

Entre las joyas robadas al museo del Louvre se encuentran:

9 joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz

Corona de la emperatriz Eugenia (presuntamente robadas y encontrada rota cuando los ladrones huían)

Collares

Diademas

Broches

Joyas de la corona francesa, en general

El ministro Laurent Núñez dijo que confían en traer de regreso las joyas y capturar a los responsables.