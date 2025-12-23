Tras el robo de octubre de 2025, Museo del Louvre coloca una reja de seguridad en la ventana por la que ingresaron los ladrones.

El pasado 19 de octubre un comando de cuatro ladrones accedió al Museo del Louvre en plena luz del día y sustrajeron ocho joyas del siglo XIX de un valor patrimonial incalculable.

Museo del Louvre instala reja en ventana por donde accedieron los ladrones en octubre del 2025

Este martes, el Museo del Louvre instaló una reja de seguridad en la ventana por donde los ladrones accedieron usando un montacargas.

Museo del Louvre coloca reja en ventana tras robo de octubre de 2025 (@lopezdoriga / X )

Con esta reja se busca reforzar la seguridad de acceso a la Galería de Apolo, en especial desde la fachada que da al río Sena, en el Quai François-Mitterrand.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ya había adelantado en la comisión de Cultura del Senado francés que para antes de Navidad se instalaría la reja.

Cabe recordar que esta reja fue retirada por unas reformas realizadas en 2003 y no se había vuelto a colocar.

Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo, señaló que se están llevando a cabo “reflexiones” sobre la “seguridad de las demás ventanas”.

A través de X, el Museo del Louvre explicó que esta medida de seguridad se suma a un “dispositivo policial móvil” estacionado frente a la entrada del museo desde el 19 de diciembre.

Además, adelantaron que el próximo año se instalarán “100 cámaras perimétricas suplementarias”.

El Museo del Louvre seguirá reforzando su seguridad tras robo de octubre del 2025

El Museo del Louvre continuará con su transformación y refuerzo de su arquitectura y seguridad.

Por lo que ya se tiene un plan para fortalecer la seguridad exterior del museo, incluyendo vigilancia adicional y dispositivos tecnológicos.

La semana pasada, el Museo Louvre anunció la finalización de la instalación de dispositivos antiintrusión alrededor del museo.

La investigación administrativa lanzada a raíz del robo, concluida y presentada el pasado 5 de noviembre, señaló que una cadena de fragilidades que se arrastran desde hace varios años permitió el robo.

Tanto por la vetustez de las instalaciones como por la subestimación crónica de los riesgos de robo y la falta de coordinación.