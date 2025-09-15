Donald Trump mandó un mensaje a los extranjeros que celebran la muerte de Charlie Kirk; los llamó “enfermos y perturbados”.

El miércoles 10 de septiembre, el activista Charlie Kirk fue asesinado durante un evento que encabezó en la Universidad del Valle de Utah.

El presunto agresor fue identificado como Tyler Robinson de 22 años, quien ya fue detenido el pasado 12 de septiembre; no obstante, varios políticos o funcionarios extranjeros han celebrado la muerte del activista de extrema derecha y cercano a Donald Trump.

“Enfermos y perturbados”, así llamó Donald Trump a los extranjeros que celebrar muerte de Charlie Kirk

Entrevistado por medios de comunicación, Donald Trump volvió a ser cuestionado por el asesinato de Charlie Kirk, pero esta vez por las medidas contra extranjeros que celebran su muerte.

Se cuestionó al presidente de Estados Unidos si ya se han revocado visas a aquellos extranjeros que celebraron la muerte del activista, a lo que Donald Trump dijo que es una medida que hasta el momento no se ha hecho.

Sin embargo, Donald Trump dijo que su gobierno ya ha empezado a revisar los nombres de los extranjeros que han festejado el asesinato de Charlie Kirk, aunque no precisó las consecuencias que habrá para ellos.

Además agregó que los estadounidenses no celebrarían si a los extranjeros le sucediera algo similar, por lo que los llamó “enfermos y perturbados”.

“Estas son personas enfermas. Estas son personas realmente perturbadas”. Donald Trump

Cabe mencionar que incluso críticos u opositores de Charlie Kirk en Estados Unidos ya han comenzado a perder sus empleos tras haber realizado manifestaciones de celebraciones públicas en redes sociales.

.@POTUS on foreigners celebrating Charlie Kirk's death:



"We wouldn't celebrate if something happened on their side — and we don't. These are sick people. These are really deranged people." pic.twitter.com/epMNChmVP2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 14, 2025

Estados Unidos advierte consecuencias para extranjeros que celebren muerte de Charlie Kirk

El pasado 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos advirtió que tomaría medidas contra aquellos extranjeros que celebren o glorifiquen el asesinato del activista Charlie Kirk.

Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que aquellos que han celebrado o justificado la violencia y el odio, no podrán ingresar al país.

Esta medida fue tomada luego de que Salvador Ramírez, ex coordinador de Morena en Comunicación Social de la Cámara de Diputados, dijera en televisión en vivo que Charlie Kirk recibió “una cucharada de su propio chocolate”.