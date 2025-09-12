¿Por qué Elon Musk llamó mentiroso a Stephen King? El asesintao de Charlie Kirk provocó un pleito entre el CEO de Tesla y el autor de libros de terror.

Y es que a través de su cuenta de X, Stephen King de 77 años de edad habló sobre el asesinato de Charlie Kirk, algo que enojó a Elon Musk de 54 años de edad, llamándolo mentiroso.

¿Qué dijo Stephen King de Charlie Kirk que provocó el enojo de Elon Musk?

En su cuenta de X, Stephen King habló sobre el asesinato de Charlie Kirk, el cual ocurrió el pasado 10 de septiembre, en donde dijo que él había abogado por lapidar a los homosexuales hasta la muerte.

Sin embargo, Elon Musk llamó “mentiroso” a Stephen King, y muchos otros usuarios se unieron al dueño de X al refutar lo que decía el escritor.

Stephen King habla de Charlie Kirk, y Elon Musk lo llama mentiroso (@StephenKing / X)

Y es que en un video subido a redes sociales, se podía escuchar al político conservador Charlie Kirk hablar sobre lapidar a los homosexuales; sin embargo, todo indica que estaba citando un pasaje de la biblia.

Esto hizo que incluso el senador Ted Cruz de 54 años de edad también criticó a Stephen King por asegurar que Charlie Kirk había dicho estas palabras.

Liar — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2025

Stephen King le contesta a Elon Musk tras hablar del asesinato de Charlie Kirk

Tras las críticas a Stephen King sobre asegurar que Charlie Kirk quería lapidar a los homosexuales hasta la muerte, Elon Musk y usuarios de X comenzaron a criticar al autor.

Y pese a que Charlie Kirk sí dijo esas palabras, todo apunta a que estaba hablando de un pasaje de la biblia, por lo que a Stephen King no le quedó otro remedio más que disculparse.

Acto seguido, eliminó su publicación y solamente se disculpó por hacer esas acusaciones contra Charlie Kirk:

“Me disculpo por decir que Charlie Kirk defendía la lapidación de homosexuales. Lo que en realidad demostró fue cómo algunas personas seleccionan cuidadosamente los pasajes bíblicos.” Stephen King

De igual manera le respondió a Ted Cruz y a otros usuarios que han estado criticándolo tras decir que Charlie Kirk en efecto, estaba de acuerdo con lapidar homosexuales.

