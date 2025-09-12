Salvador Ramírez, coordinador de Morena en Comunicación Social de la Cámara de Diputados, celebró la muerte de Charlie Kirk; pero, ¿quién es él?

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles 10 de septiembre durante un evento que el activista encabezada en la Universidad del Valle de Utah.

El activista, quien apoyaba a Donald Trump, fue víctima de un atentado directo durante el mitin, pues el tirador, presuntamente identificado como Tyler Robinson, le disparó en el cuello y luego se dio a la fuga.

En ese contexto, el coordinador de Morena Salvador Ramirez, celebró la muerte de Charlie Kirk, a pesar de que ya se considera un asesinato político y de que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido.

Salvador Ramírez, coordinador en Morena, celebró el asesinato de Charlie Kirk (Especial)

¿Quién es Salvador Ramírez?

Salvador Ramírez es el actual coordinador de Comunicación Social de Morena en la Cámara de Diputados.

A pesar de ser un importante miembro en el equipo de Morena, no hay mucha información al respecto sobre el perfil de Salvador Ramírez.

¿Qué edad tiene Salvador Ramírez?

Debido a que la información pública de Salvador Ramírez es escasa, se desconoce la edad del coordinador de Morena.

¿Qué estudió Salvador Ramírez?

De igual manera el dato sobre la preparación académica o nivel de estudios de Salvador Ramírez es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Salvador Ramírez?

El currículum de Salvador Ramírez no es público, por lo que no se conoce la trayectoria del coordinador de Morena, o los cargos que ocupó anteriormente.

Sin embargo, el morenista se define como analista político, que ha defendido en varias ocasiones la labor de la Cuarta Transformación y los proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Salvador Ramírez celebra muerte de Charlie Kirk y luego de disculpa

El coordinador de Morena, Salvador Ramírez, realizó comentarios negativos sobre el asesinato de Charlie Kirk en vivo en televisión.

Salvador Ramírez celebró la muerte de Charlie Kirk al decir que “le dieron una cucharada de su propio chocolate”, dando a entender que era una situación que se merecía.

Ante las reacciones negativas y críticas que recibió, Salvador Ramírez ya salió a disculparse por sus declaraciones, pues reconoció su error y deslindó de la postura que emitió al medio Milenio Televisión.