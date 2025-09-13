La noche del jueves 11 de septiembre un día después del asesinato de Charlie Kirk, autoridades detuvieron a Tyler Robinson, el joven identificado como responsable de quien se ha indicado, es un Groyper.

Lo anterior debido a que analistas del caso han indicado que habría evidencias de que el joven de 22 que está detenido en la cárcel de Spanish Fork, sería integrante de una comunidad digital que tiene un perfil conservador radical.

Pero, ¿qué es un Groyper? Te contamos lo que se sabe del grupo del que se presume, sería parte Tyler Robinson, la persona que está detenida por ser responsable del asesinato de Charlie Kirk.

Un día después del atentado contra Kirk, le leí a un experto en terrorismo doméstico que el asesino podría ser un “Groyper”.

Poco a poco iremos conociendo detalles, pero es importante conocer el término y origen. — León Krauze (@LeonKrauze) September 12, 2025

¿Qué es un Groyper? El asesino de Charlie Kirk seguía esta ideología

Las investigaciones alrededor de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de ser el responsable del asesinato de Charlie Kirk, se identificaba como Groyper, un movimiento de extrema derecha surgido en Estados Unidos alrededor de 2019.

Expertos en el tema han explicado que el término Groyper es un neologismo sin traducción al español impulsado por el activista Nick Fuentes, quien usa una variante del meme clásico de Pepe the Frog como símbolo de identidad.

Los Groypers usan un meme de Pepe the Frog como identidad (Especial)

De acuerdo con lo indicado por los especialistas que han profundizado en el tema, los Groyper se identifican por una serie de características tanto ideológicas como operativas, siendo el caso de las siguientes:

Ideología: Los perfiles son nacionalistas con posturas radicales antisionistas, antisemitistas, homofóbicas que se oponen al feminismo y a los derechos de la comunidad LGBTI

Tácticas: Suelen operar en redes como “trolls”, debido a que adoptan posturas provocadoras en redes sociales, aunque también pueden presentarse de esa manera eventos públicos, donde lanzan preguntas incómodas para confrontar a figuras conservadoras que consideran “demasiado moderadas”

Objetivo: Analistas han identificado que buscan implantar un pensamiento conservador radical en Estados Unidos bajo el disfraz de “valores tradicionales” y “cristianismo nacionalista”

Por otro lado, se indica que el asesinato de Charlie Kirk no se trata de la primera ocasión en la que la “comunidad” Groyper es visible ante el ojo público, pues algunos perfiles participaron en las protestas previas al asalto al Capitolio en 2021.

De la misma forma, reportes refieren que protagonizaron las que han sido denominadas como “Guerras Groyper”, es decir, enfrentamientos con figuras conservadoras que consideran moderadas, como el propio Charlie Kirk.

¿El asesino de Charlie Kirk es Groyper?

Tyler Robinson, detenido por ser el responsable del asesinato de Charlie Kirk, sería simpatizante e integrante con la comunidad Groyper, aunque las autoridades no han hecho mención sobre el tema.

Las versiones han surgido debido a que en redes sociales, Tyler Robinson compartía imágenes personales en las que hacía gestos y referencias que tendrían un vínculo con posibles códigos visuales usados por Groypers.

Una imagen que se viralizado, lo muestra en cuclillas y portando prendas Adidas, una pose y vestimenta que estaría asociada al meme Pepe The Frog usado por los llamados Groypers, aunque no se trata de una evidencia directa.

Además, de momento Tyler Robinson no ha declarado ninguna afiliación, por lo que las versiones sobre sus motivaciones aún se tratan de simples especulaciones no confirmadas por las autoridades.