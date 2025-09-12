En televisión Salvador Ramírez, coordinador de comunicación social de Morena en Diputados dio una controversial declaración al celebrar el asesinato de Charlie Kirk.

Esta declaración ya generó diversas reacciones incluso las de Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México.

Salvador Ramírez, coordinador en Morena, celebró el asesinato de Charlie Kirk: “Le dieron una cucharada de su propio chocolate por apoyar armas”

“Si Charlie Kirk estuviera vivo con vida a lo mejor le gustaría escuchar lo que voy a decir porque lo que voy a decir es muy anti-woke, lo que voy a decir seguramente a lo mejor le gustaría. Le dieron una cucharada de su propio chocolate, le dieron una cuchara a alguien que promovía el uso de las armas” Salvador Ramírez, coordinador en Morena

Incluso resaltó el financiamiento y relación que tenía Charlie Kirk con al Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), por lo que defendió su punto de que al morir de esa forma, “le dieron una cucharada de su propio chocolate“.

Salvador Ramírez, coordinador social de Morena mockingly saying “le dieron una cucharada de su propio chocolate” 😡😡😡 pic.twitter.com/REhqvIV1ri — GDV (@GDanielV) September 12, 2025

Salvador Ramírez, coordinador en Morena, celebró el asesinato de Charlie Kirk: genera reacciones

Tras este debate televisivo uno de los personajes de la política de Estados Unidos que reaccionó fue Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, quién se lanzó en contra de Milenio, espacio desde donde Salvador Ramírez, coordinador en Morena, celebró el asesinato de Charlie Kirk.

Incluso en redes sociales Christpher Landau expresó su indignación por la postura de algunas personas en redes por la muerte de Charlie Kirk

“Me ha indignado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al suceso” y “he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes” aseguró el ahora subsecretario de Estado de Estados Unidos.