El coordinador Salvador Ramírez se disculpó por los comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk en Milenio: “Estoy aquí para reconocer mi error”.

Fue en una mesa de debate en Milenio Televisión en donde Salvador Ramírez habló sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista pro Donald Trump en la Universidad del Valle de Utah.

El asesinato de Charlie Kirk a manos presuntamente de Tyler Robinson ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, por lo que funcionarios señalaron a Salvador Ramírez y Milenio.

“Me equivoqué”: Salvador Ramírez se disculpa por comentarios sobre asesinato de Charlie Kirk

Mediante redes sociales, Salvador Ramírez se disculpó con las personas en México y Estados Unidos pero en especial a la familia de Charlie Kirk tras sus “muy desafortunados comentarios” en Milenio.

Asimismo, Salvador Ramírez se disculpó con Milenio Televisión y su audiencia, que sólo acepta sus participaciones amablemente y en aras de la libertad de expresión.

Por otra parte, Salvador Ramírez aclaró que a Milenio Televisión u otro medio con el que colabora sólo acude como analista político y no en calidad de representante de Morena.

Salvador Ramírez igualmente deslindó sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk de Morena, así como a Milenio Televisión.

En respuesta a la crítica de Christopher Landau, Salvador Ramírez aclaró que lo considera un excelente funcionario que hace una gran labor en el Departamento de Estado.

.@Chavarmz_mx se disculpa públicamente por los comentarios desafortunados que hizo en un debate político el 10 de septiembre en @Milenio

"Reconozco el gran trabajo que como exembajador de Estados Unidos en México hizo @ChrisLandauUSA", señalapic.twitter.com/E0cWMiuLCE — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 12, 2025

