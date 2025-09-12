El ataque contra Charlie Kirk, activista conservador de 31 años en Estados Unidos, ya ha sido considerado un asesinato político y parte de la historia de ese país, por lo que la detención se su presunto asesino Tyler Robinson seguirá llamando la atención por el destino que podría enfrentar.

Charlie Kirk era cercano a Donald Trump por lo que el presidente dijo esperar que le den pena de muerte a Tyler Robinson, de 22 años.

El caso ha encendido el debate entre la importancia de defender la libertad de expresión, aunque otros piensan, como el propio Tyler Robinson, que el activista conservador diseminaba mensajes de odio. Te contamos más de él:

¿Quién es Tyler Robinson?

¿Qué edad tiene Tyler Robinson?

¿Quién es la esposa de Tyler Robinson?

¿Qué signo zodiacal es Tyler Robinson?

¿Cuántos hijos tiene Tyler Robinson?

¿Qué estudió Tyler Robinson?

¿En qué ha trabajado Tyler Robinson?

¿Quién es Tyler Robinson?

Tyler Robinson es el joven que mató al activista conservador Charlie Kirk de quien dijo a testigos que no le caía bien porque diseminaba odio.

En su arsenal, Tyler Robinson, de 22 años de edad, tenía leyendas como “bella ciao, ciao, ciao”, “fascista”, “si lees esto eres gay”, entre otras leyendas y símbolos.

Fue detenido a las 22:00 horas del 11 de septiembre con la ayuda de la familia y un amigo.

Foto de presunto asesino de Charlie Kirk (FBI/X)

¿Qué edad tiene Tyler Robinson?

Tyler Robinson tiene solo 22 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tyler Robinson?

Se desconocen datos de la vida familiar de Tyler Robinson pero se supo oficialmente que la familia y un amigo apoyaron para la entrega del joven.

“Hicieron lo correcto”, dijo el gobernador de Utah y aceptaron que fuera entregado a las justicia.

¿Qué signo zodiacal es Tyler Robinson?

Se desconoce ese dato personal, solo se conoce que Tyler Robinson tiene 22 los de edad.

¿Cuántos hijos tiene Tyler Robinson?

No se mencionó que que Tyler Robinson estuviera casado o tuviera familia.

¿Qué estudió Tyler Robinson?

Se desconoce el nivel de estudios de Tyler Robinson, pero se confirmó que no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah (UVU), donde Charlie Kirk acudió a dar una conferencia.

De hecho testigos señalaron que en días previos hablaron de la conferencia que acudiría a dar a la UVU.

¿En qué ha trabajado Tyler Robinson?

Se desconoce si Tyler Robinson, de 22 años, había trabajado antes o a qué se dedicaba.

Spencer Cox, gobernador de Utah: Tyler Robinson será castigado por sus acciones; Donald Trump pidió pena de muerte

Spencer Cox, gobernador de Utah, dijo que Tyler Robinson será castigado por sus acciones y en estos momentos se encuentra en la cárcel del condado de Utah.

Su familia y un amigos ayudaron a lograr su aprehensión en el condado de Washington, ubicado al suroeste de Utah, ahí es donde él reside y donde lo entregaron.

Previamente, el presidente Donald Trump dijo esperar que se le apllique la pena de muerte.

Spencer Cox, gobernador de Utah, pide a jóvenes desconectarse del celular y hacer contacto con personas que piensen distinto

Spencer Cox, gobernador de Utah, pidió a los jóvenes más diálogo porque dijo las palabras no son acciones de violencia.

El llamado fue a jóvenes y personas de todas las filiaciones políticas, tanto liberales como conservadores para sostener “diálogos difíciles” pero sin violencia.

Y sobre todo pidió que se desconecten de los celulares y tengan tiempo para leer la biblia o platicar con otras personas porque “el furor del internet no es al vida real”.

Investigarán salud mental de Tyler Robinson

Tyler Robinson fue detenido como responsable de la muerte del activista conservador Charlie Kirk y se encuentra en la cárcel del condado de Utah.

Se espera que en tres días, al inicio de la siguiente semana se realice su audiencia preliminar para que sea encausado.

Al momento aún no hay un reporte de salud mental sobre del joven pero se confirmó que no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah (UVU).

“Lo atrapamos”, de esa manera inició la conferencia de prensa Spencer Cox con este viernes 12 de septiembre desde Utah, luego de la confirmación que hizo el presidente Donald Trump.

FBI agradece a Donald Trump por ayudarlos a “hacer justicia” en 33 horas en el caso del asesinato de Charlie Kirk

Kash Patel, director del FBI, agradeció al presidente Donald Trump y la Casa Blanca para “hacer justicia en 33 horas”.

Cabe recordar que el suceso ocurrió el miércoles 10 de septiembre a las 12:23 del medio día.