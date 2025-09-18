En un video de YouTube, Donald Trump -de 79 años de edad- asegura que Charlie Kirk pudo haber llegado a la presidencia de Estados Unidos de no ser asesinado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

¿Quién era Charlie Kirk? (Redes sociales)

“La semana pasada, un gran estadounidense, Charlie Kirk, fue vilmente asesinado por decir lo que pensaba” Donald Trump

Donald Trump considera que Charlie Kirk tenía buenas posibilidades de continuar su carrera en la política y algún día podría haber llegado a ser presidente.

“Era un gran joven. Un futuro increíble. Algunas personas decían que podría ser presidente algún día. Yo le dije: ‘Charlie, creo que tienes una buena posibilidad de ser presidente algún día’” Donald Trump

En su intervención, Donald Trump resaltó la conexión que tenía Charlie Kirk con los votantes jóvenes, quienes eran su gran impulso para seguir en la política.

Donald Trump incluso resaltó que son los jóvenes quienes se han mostrado destrozados tras el asesinato de Charlie Kirk.

“Nunca vi a nadie identificarse con los jóvenes como Charlie, y ellos se identificaban con él, y están devastados” Donald Trump

El presidente de Estados Unidos aprovechó la oportunidad para agradecer a los ciudadanos británicos que han ofrecido sus condolencias por el asesinato de Charlie Kirk.

“Pero agradezco a los numerosos ciudadanos británicos que han expresado sus condolencias” Donald Trump

Tras el asesinato de Charlie Kirk, Donald Trump quiere liderar un movimiento para defender la libertad

Durante su intervención, Donald Trump prometió que acudirá al funeral de Charlie Kirk en el estadio State Farm ubicado en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

El funeral de Charlie Kirk se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en la sede de los Cardenales de Arizona de la NFL.

Incluso en la conferencia destacó que espera que se pueda liderar un movimiento para defender la libertad en ambas naciones.

Y es que Donald Trump responsabilizó del ataque a Charlie Kirk a la “izquierda radical” y los “lunáticos”.

“Y, repito, Charlie era una gran persona. Iremos a un servicio el domingo... Pero espero que juntos, nuestras naciones puedan liderar un movimiento para defender las gloriosas tradiciones de libertad a ambos lados del Atlántico” Donald Trump

El presidente Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, ofrecieron una conferencia de prensa en Chequers, la residencia del primer ministro en Buckinghamshire, al norte de Londres.

Los Trump se encuentran en el Reino Unido para una histórica visita de Estado, fueron recibidos por la familia real en el Castillo de Windsor el miércoles.