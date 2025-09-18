El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló y celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel.

A través de un comentario publicado en su cuenta de Truth Social, Donald Trump calificó la cancelación del programa de Jimmy Kimmel como “buenas noticias” para Estados Unidos.

Todo esto luego de que ABC diera a conocer la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por Nexstar Media Group, presumiblemente por comentarios que el presentador realizó sobre Charlie Kirk.

Trump no contuvo la burla y celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump aseguró que la decisión de cancelar el programa de Jimmy Kimmel resultaba en una “buena noticia” para Estados Unidos.

El presidente estadounidense aseguró que la cancelación del programa se debía a “los bajos índices de audiencia”.

Además, Donald Trump felicitó a la cadena ABC por la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live, asegurando que tuvieron el “coraje” para “hacer lo que se tenía que hacer”.

Tras esto, Donald Trump se burló de Jimmy Kimmel -de 57 años de edad-, asegurando que “tiene cero talento”, así como peores calificaciones que el presentador Stephen Colbert, de quien dijo “si eso es posible”.El presidente de Estados Unidos calificó a Jimmy Kimmel como "un perdedor total“, de quien insistió contaba con una ”pésima" calificación de audiencia.