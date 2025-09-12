El asesino de Charlie Kirk fue detenido, informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en vivo en Fox News.

De acuerdo con Trump, el presunto asesino de Charlie Kirk, considerado como un activista de “extrema derecha”, fue entregado a las autoridades por “alguien muy cercano” a él.

Asimismo, el mandatario estadounidese aprovechó para felicitar el trabajo de las autoridades locales por el arresto del sospechoso.

El asesino de Charlie Kirk fue detenido por “alguien muy cercano” a él, informa Donald Trump

Donald Trump compartió para Fox News que el asesino de Charlie Kirk fue detenido por “alguien muy cercano” a él.

Según explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

Según la agencia de noticias, AP, un informante reveló que el sospechoso detenido en relación con el asesinato de Kirk es un joven de 22 años de Utah.

Las autoridades de Estados Unidos lo han identificado como Tyler Robinson, pero no ha dado más detalles al respecto sobre este joven y porque sería considerado como el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk.

Darán conferencia de prensa por la detención del asesino de Charlie Kirk en Estados Unidos

Aunque por el momento las autoridades de Estados Unidos no han dado más información detallada sobre la detención del asesino de Charlie Kirk, se espera una conferencia de prensa en Utah, donde se produjo el asesinato en un campus universitario esta semana, para el viernes por la tarde.

La noticia del arresto se produjo horas después de que el FBI y las autoridades estatales solicitaran la ayuda del público mediante la publicación de fotografías adicionales del sospechoso, una medida que parecía indicar que las autoridades desconocían su paradero.

Sobre cómo ocurrió este asesinato las autoridades informaron que recuperaron un rifle de cerrojo de alta potencia cerca de la escena del tiroteo y dijeron que el tirador saltó de un techo y luego desapareció en el bosque cercano.