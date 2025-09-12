El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, criticó a Milenio Televisión por presentar una mesa de analistas que “celebraron” el asesinato del activista de extrema derecha, Charlie Kirk.

El miércoles 10 de septiembre, como parte de la sección Política Joven, el coordinador de comunicación social de los diputados de Morena y analista político, Salvador Ramírez, dijo que a Charlike Kirk “le dieron una cucharada de su propio chocolate”.

Las declaraciones del analista se dieron debido a que Charlie Kirk era promotor del uso de armas gracias a la Segunda Enmienda en Estados Unidos, situación por la que se pronunció luego de un tiroteo en la Escuela Christian Covenant de Nashville, Tennessee, el cual dejó un saldo de seis muertos.

“Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente. Es racional. Nadie habla así. Viven en un universo completamente alternativo”. Charlie Kirk

Lo que se sabe del tirador que mató a Charlie Kirk en atentado de Utah (Tess Crowley / AP)

Christopher Landau critica el “nivel de discurso” de Milenio y amenaza con retiro de visas a analistas que “celebraron” asesinato de Charlie Kirk

Hoy 12 de septiembre, el ex embajador Christopher Landau criticó el “nivel de discurso” de Milenio Televisión, luego de que una mesa de analistas “celebró” el asesinato de Charlie Kirk, por lo que amenazó con retirar visas a los involucrados.

“¿De veras, Milenio? ¿Este es el nivel de “discurso” que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con ustedes durante mi gestión como embajador de Estados Unidos en México", escribió el ex embajador en su cuenta de X.

Después agregó en otra publicación que “ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”.

“Me ha indignado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes. Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el Departamento de Estado pueda proteger al pueblo estadounidense”. Christopher Landau

A dicho mensaje se sumaron una serie de publicaciones en las que el ex embajador compartió una imagen que con el escudo alterado del Gobierno de Estados Unidos y la leyenda “el quitavisas”.

Milenio Televisión retiró el video de su mesa de analistas que “celebró” el asesinato de Charlie Kirk

Ante lo dicho por el ex embajador Christopher Landau, cabe señalar que Milenio Televisión decidió retirar el video de la mesa de analistas que ”celebró" el asesinato de Charlie Kirk.

Sin embargo, en redes sociales aún circula el fragmento del video en el que Salvador Ramírez dijo lo siguiente:

“Yo creo que si Charlie Kirk estuviera con vida, a lo mejor le gustaría escuchar lo que voy a decir, porque lo voy a decir es muy antiwoke: Le dieron una cucharada de su propio chocolate. Le dieron una cucharada a alguien que promovía el uso de las armas. Alguien que era financiado por la Asociación Nacional de Rifle, una asociación política de extrema derecha pro Trump, del ala más radical de los republicanos, Turning Piont. Desde el año 2012 recorría las universidad, más de 50 universidad afiliadas a este movimiento. Movimiento antiderechos, anti LGBT, practicamente antimujeres”. Salvador Ramírez

Por su parte, la analista Sofía Otero precisó que Charlike Kirk fue un defensor de la esclavitud diciendo que las personas vivían mejor en ese entonces.

En este sentido, cabe traer a cuenta lo dicho por Charlie Kirk en el podcast Surrounded, publicado en septiembre de 2024:

Interlocutora: “¿Estás diciendo que los negros prosperan bajo represión?”

Charlie Kirk: “No, te estoy haciendo la pregunta a ti. Los datos muestran que en realidad eran mejores en los años cuarenta. Era malo, era malvado. Pero, ¿qué pasó? Algo cambió. Cometían menos crímenes. [...] La América negra está peor de lo que ha estado en los últimos 80 años”.