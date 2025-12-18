Jake y Romy Reiner rompen el silencio tras el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer.

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar” Comunicado de los hijos de Rob y Michele Reiner

Los hijos del director compartieron un mensaje, luego de que se confirmara que Rob Reiner y Michele Singer fueron asesinado por su hijo, Nick Reiner.

Hijos de Rob Reiner y Michele Singer comparten mensaje tras su muerte

El comunicado de Jake y Romy Reiner inicia manifestado el profundo dolor que le ha causada el asesinato de Ron Reiner y Michele Singer.

Los hijos de Rob y Michele Reiner expresaron que viven un “dolor inimaginable”, pues sus padres también eran sus mejores amigos.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Peter Foley/EFE / EFE)

Jake y Romy Reiner agradecieron las muestra de apoyo y cariño de los colegas, amigos y público.

Los hijos de Rob Reiner no mencionaron nada de la detención de su hermano Nick Reiner, acusado de dos cargos de asesinato por la muerte del director y su esposa.

Nick Reiner fue detenido la tarde del domingo 14 de diciembre, tras el hallazgo de los cuerpos de sus padres en su casa en Los Ángeles.

El miércoles 17 de diciembre fue la primera comparecencia ante un juez de Nick Reiner, quien no se había presentado por problemas de salud.

Nick Reiner apareció con una camisa contra suicidio y hasta el momentos se desconoce si ya declaró el motivo que lo llevó a asesinar a sus padres.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner. (Especial)

Hijos de Rob y Michel Reiner pide respeto y que no se especule sobre su muerte

Jake y Romy Reiner finalizaron su comunicado, pidiendo a medios y público en general, que no se especule sobre la muerte de sus padres.

“Pedimos respeto y privacidad, que la especulación se modere con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas extraordinarias que vivieron” Jake y Romy Reiner

Por otro lado, el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson, acordó con la corte que la lectura de cargos se realice el 7 de enero de 2026.

Nick Reiner enfrenta dos cargos por asesinato y una acusación especial por usar un arma peligrosa en el asesinato de Rob Reiner y Michele Singer.