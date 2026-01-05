Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, envió un mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el que llamó a tener una relación internacional equilibrada y respetuosa entre ambos países, ello a fin de tener la única agenda de convertir al país en una potencia.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela… Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido” Delcy Rodríguez. Presidenta interina de Venezuela

“Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, agregó ante la ausencia de Nicolás Maduro.

Critican a Delcy Rodríguez por mensaje a Estados Unidos

En redes sociales se han desatado críticas contra Delcy Rodríguez dado su cambio de discurso de “coordinación” con Estados Unidos.

Las críticas vienen por no haber pedidoa Donald Trump la liberación de Nicolás Maduro como lo hizo un día anterior cuando aún señalaba que él era el único presidente de Venezuela.

Delcy Rodríguez pide a Estados Unidos “igualdad soberana”

Delcy Rodríguez dijo que su país aspira a vivir sin amenazas externas y en un entorno de respeto y cooperación internacional.

Insistió que además de desarrollo compartido y legalidad internacional, debe haber igualdad soberana y no injerencia, principios que han guiado su diplomacia con el resto de países.

Delcy Rodríguez pide paz y no guerra a Estados Unidos

Respecto a la relación de cooperación con Estados Unidos, abundó que “la paz se construye garantizando primero la paz en cada nación”.

Delcy Rodríguez insistió a Donald Trump que la región merece la paz y no la guerra.