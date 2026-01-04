Brasil fija su postura sobre el papel que tendrá Delcy Rodríguez tras la detención de Nicolás Maduro, ¿la reconoce como presidenta interina?

Luego del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, Brasil reconoce a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina del país.

“En ausencia del presidente Maduro, es la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) quien está como presidenta interina” Maria Laura da Rocha, ministra substituta de la Cancillería

¿Delcy Rodríguez es la nueva presidenta interina de Venezuela? Brasil fija su postura

Este sábado 3 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil fijó su postura sobre el jefe de Estado a cargo de Venezuela.

Tras la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump, la embajadora Maria Laura da Rocha, ministra substituta de la Cancillería, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, Delcy Rodríguez ya presentó juramento como presidenta interina de Venezuela.

En una ceremonia secreta celebrada en Caracas, Venezuela Delcy Rodríguez habría tomado su nuevo cargo tras la detención de Nicolás Maduro.

Donald Trump ya había adelantado el nombramiento de Delcy Rodríguez , pues era la segunda en la línea de sucesión al poder en Venezuela.

Tras detención de Nicolás Maduro, Brasil se muestra a favor de la soberanía de los países

En conferencia de prensa, desde el Palacio de Itamaraty, la secretaria ejecutiva de la cancillería de Brasil informó que su “posición es la posición del presidente” Luiz Inácio Lula da Silva, que va en consonancia con el respeto al derecho internacional.

“Brasil continúa a favor del derecho internacional, que es la posición tradicional brasileña contra cualquier tipo de invasión territorial. Estamos a favor de la soberanía de los países” Maria Laura da Rocha, ministra substituta de la Cancillería

Maria Laura da Rocha puntualizó que no le “corresponde” a Brasil tener algún contacto con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que no se tiene previsto ninguno.

Sin embargo, destacó que “se está considerando” una reunión de nivel ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Maria Laura da Rocha aseguró que Brasil sostendrá la posición en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), prevista a realizarse el próximo lunes.

Además recordó que por el momento no hay reportes de víctimas heridos brasileños en Venezuela.

Maria Laura da Rocha destacó que por el momento la situación en la frontera “está tranquila”.